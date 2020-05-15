Şener Özbayraklı ile Şilan Makal sessiz sedasız evlendi!
Galatasaray'ın 30 yaşındaki tecrübeli futbolcusu ile Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal, önceki gün kıyılan nikahla sessiz sedasız dünya evine girdi.
Galatasaray'da forma giyen Şener Özbayraklı, bir süredir oyuncu Şilan Makal ile nişanlıydı. Mayıs ayında düğün yapmayı planlayan ikili, corona virüsü salgını nedeniyle planda değişikliğe gitti.
İkili, Florya Sosyal Tesisleri'nde yapılan sade bir nikah ile dünya evine girdi. Sıkı önlemlerin alındığı törene yalnızca aileler katıldı.
Ünlü çift önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.
Şener Özbayrak ile Şilan Makal'ın nikah şahitliğini ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.
ŞİLAN MAKAL KİMDİR?
Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.
Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu.
Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal, Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.
Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı.
Show Tv'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
- 15.05.2020
- Güncelleme: 15.05.2020 10:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şener Özbayraklı ile Şilan Makal sessiz sedasız evlendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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