Şener Özbayraklı ile Şilan Makal sessiz sedasız evlendi!

Galatasaray'da forma giyen Şener Özbayraklı, bir süredir oyuncu Şilan Makal ile nişanlıydı. Mayıs ayında düğün yapmayı planlayan ikili, corona virüsü salgını nedeniyle planda değişikliğe gitti.

İkili, Florya Sosyal Tesisleri'nde yapılan sade bir nikah ile dünya evine girdi. Sıkı önlemlerin alındığı törene yalnızca aileler katıldı.

Ünlü çift önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.

Şener Özbayrak ile Şilan Makal'ın nikah şahitliğini ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu.

Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal, Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı.

Show Tv'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.