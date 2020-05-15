Galatasaray'da anlaşma sağlandı! İşte o rakam - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da anlaşma sağlandı! İşte o rakam

Galatasaray'da anlaşma sağlandı! İşte o rakam

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle kulüpler de ekonomik anlamda zor duruma düştü. Oyuncularından maaş indirimi talep eden takımlardan olan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı futbolcular yönetimli bu rakam üzerinde uzlaştı. İşte karşılıklı jestlerin olduğu o formül... | Son dakika Galatasaray haberleri

15 Mayıs 2020 Cuma 08:56
Galatasaray'da anlaşma sağlandı! İşte o rakam

Corona virüsü salgınının futbola etkisi üzerine sarı kırmızılılar da harekete geçmiş ve oyuncuların maliyetini düşürmek için 'indirim' teklifinde bulunmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da anlaşma sağlandı! İşte o rakam

Nisan ayında futbolcularından yıllık ücretlerinde indirim talep eden Galatasaray'ın çağrısına ise Muslera dışındaki yabancı yıldızlar kayıtsız kalmıştı.

Galatasaray'da anlaşma sağlandı! İşte o rakam

Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da akıbeti ve sonucu merak edilen bu konu el sıkışılarak noktalandı. İşte sarı-kırmızılı kulüpte, yıldızların 'evet' dediği indirim formülü...

Galatasaray'da anlaşma sağlandı! İşte o rakam

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu konuda önemli bir adım atma kararı aldı ve 'şampiyonluk bonuslu' teklif ile uzlaşma sağlandı.

Galatasaray'da anlaşma sağlandı! İşte o rakam

Sarı-kırmızılı oyunculardan talep eden oran da revize etti. Galatasaray anlaşma sağlanan yeni teklifinde futbolcularından yüzde 30 değil yüzde 15 indirim talebinde bulundu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA