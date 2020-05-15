Galatasaray'da anlaşma sağlandı! İşte o rakam

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle kulüpler de ekonomik anlamda zor duruma düştü. Oyuncularından maaş indirimi talep eden takımlardan olan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı futbolcular yönetimli bu rakam üzerinde uzlaştı. İşte karşılıklı jestlerin olduğu o formül... | Son dakika Galatasaray haberleri
15 Mayıs 2020 Cuma 08:56
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgınının futbola etkisi üzerine sarı kırmızılılar da harekete geçmiş ve oyuncuların maliyetini düşürmek için 'indirim' teklifinde bulunmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nisan ayında futbolcularından yıllık ücretlerinde indirim talep eden Galatasaray'ın çağrısına ise Muslera dışındaki yabancı yıldızlar kayıtsız kalmıştı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da akıbeti ve sonucu merak edilen bu konu el sıkışılarak noktalandı. İşte sarı-kırmızılı kulüpte, yıldızların 'evet' dediği indirim formülü...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu konuda önemli bir adım atma kararı aldı ve 'şampiyonluk bonuslu' teklif ile uzlaşma sağlandı.
Sarı-kırmızılı oyunculardan talep eden oran da revize etti. Galatasaray anlaşma sağlanan yeni teklifinde futbolcularından yüzde 30 değil yüzde 15 indirim talebinde bulundu.