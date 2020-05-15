Galatasaray'da anlaşma sağlandı! İşte o rakam

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle kulüpler de ekonomik anlamda zor duruma düştü. Oyuncularından maaş indirimi talep eden takımlardan olan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı futbolcular yönetimli bu rakam üzerinde uzlaştı. İşte karşılıklı jestlerin olduğu o formül... | Son dakika Galatasaray haberleri