Galatasaray'dan bomba transfer! El Turco geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaray'dan bomba transfer! El Turco geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başlarken, yaz transfer sezonunda takıma katılması planlanan oyuncular için de görüşmeler devam ediyor. Bu sezon gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline gelen Luyindama ve Marcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Cimbom 2 yıldızını satarak transferde bütçe oluşturmak istiyor. Stoper arayışlarını sıklaştıran sarı-kırmızılılarda gündeme El Turco lakaplı yıldız futbolcu geldi. İşte o isim ve transferde yaşanan son gelişmeler...
15 Mayıs 2020 Cuma 06:43
Galatasaray'dan bomba transfer! El Turco geliyor

Galatasaray corona virüsü nedeniyle verilen arayı fırsat bilip transfer çalışmalarına başlamıştı.

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Galatasaray'dan bomba transfer! El Turco geliyor

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için oyuncu satması gereken Cimbom'da listenin başında Marcao ve Luyindama var.

Galatasaray'dan bomba transfer! El Turco geliyor

Sarı-kırmızılılar Luyindama ve Marcao'dan gelecek bonservis bedeliyle yeni sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor.

Galatasaray'dan bomba transfer! El Turco geliyor

STOPER ARAYIŞI BAŞLADI

Bu bağlamda sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Cimbom'da transferde önelik stoper mevkisine verildi.

Galatasaray'dan bomba transfer! El Turco geliyor

Sarı-kırmızılılar Marcao gibi genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak istiyor.

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