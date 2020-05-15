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Galatasaray'dan bomba transfer! El Turco geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başlarken, yaz transfer sezonunda takıma katılması planlanan oyuncular için de görüşmeler devam ediyor. Bu sezon gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline gelen Luyindama ve Marcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Cimbom 2 yıldızını satarak transferde bütçe oluşturmak istiyor. Stoper arayışlarını sıklaştıran sarı-kırmızılılarda gündeme El Turco lakaplı yıldız futbolcu geldi. İşte o isim ve transferde yaşanan son gelişmeler...

15 Mayıs 2020 Cuma 06:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





