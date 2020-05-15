Görüşmeler başlıyor! Belhanda'nın yerine Sambacı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Görüşmeler başlıyor! Belhanda'nın yerine Sambacı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yaz transfer sezonu çalışmaları son sürat devam ediyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda'yla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar uzun süredir takibe alınan Brezilyalı genç yıldız adayı için masaya oturacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
15 Mayıs 2020 Cuma 06:42
Görüşmeler başlıyor! Belhanda'nın yerine Sambacı

Önümüzdeki sezon orta sahada büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da hareketlilik başladı.

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Görüşmeler başlıyor! Belhanda'nın yerine Sambacı

Younes Belhanda'ya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Faslı futbolcunun yerine genç bir yıldız adayını gündeme aldı.

Görüşmeler başlıyor! Belhanda'nın yerine Sambacı

Galatasaray'da orta saha transferi için rota Evander'e döndü… Sarı-Kırmızılılar, bir süredir takip edilen Mohammed Kudus'ten kulübü Nordsjaelland'ın 8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle vazgeçti.

Görüşmeler başlıyor! Belhanda'nın yerine Sambacı

Cimbom, geçtiğimiz devre arası da gündeme gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Evander'i ilk hedef olarak belirledi.

Görüşmeler başlıyor! Belhanda'nın yerine Sambacı

UZUN SÜREDİR İZLENİYOR
Scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Evander için Galatasaray yönetimi, sezon sonu Midtjylland ile masaya oturmayı planlıyor. Midtjylland, Evander için 2.5 milyon Euro ödemişti.

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