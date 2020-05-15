Görüşmeler başlıyor! Belhanda'nın yerine Sambacı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yaz transfer sezonu çalışmaları son sürat devam ediyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda'yla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar uzun süredir takibe alınan Brezilyalı genç yıldız adayı için masaya oturacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
15 Mayıs 2020 Cuma 06:42
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Önümüzdeki sezon orta sahada büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da hareketlilik başladı.
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Younes Belhanda'ya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Faslı futbolcunun yerine genç bir yıldız adayını gündeme aldı.
Galatasaray'daorta sahatransferiiçin rota Evander'edöndü… Sarı-Kırmızılılar,bir süredirtakip edilen MohammedKudus'ten kulübüNordsjaelland'ın 8milyon Euro talep etmesinedeniyle vazgeçti.
Cimbom, geçtiğimizdevre arası da gündemegelen Brezilyalıorta saha oyuncusuEvander'i ilk hedefolarak belirledi.
UZUN SÜREDİR İZLENİYOR Scoutekibi tarafından uzun süredir izlenen Evander için Galatasaray yönetimi, sezon sonu Midtjylland ile masaya oturmayı planlıyor. Midtjylland, Evander için 2.5 milyon Euro ödemişti.