Galatasaray haberi: Hagı'den yıllar sonra gelen Avrupa kupası itirafı!

Galatasaray'da gerçekten büyük bir Hagi gördüler ancak Steaua'da daha da büyüktüm. Pele'nin beni yüzyılın en büyük oyuncularından biri arasında gösterdiğini unutmayın. Galatasaray'da daha tamamlanmış bir oyuncuydum, daha olgundum.