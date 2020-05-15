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Galatasaray haberi: Hagı'den yıllar sonra gelen Avrupa kupası itirafı!
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından olan Georghe Hagi, İtalya'nın ünlü gazetelerinden Corriere dello Sport'a önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımla Avrupa Kupası kazanma başarısı gösteren Rumen efsane o yıllara dair çarpıcı ifadeler kullandı.
15 Mayıs 2020 Cuma 00:53
Güncelleme: 15.05.2020 00:53
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Corriere dello Sport'a geniş bir röportaj verdi ve Türkiye'deki günlerine de önemli bir yer ayırdı. İşte Hagi'nin sözleri...
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Lucescu harika bir oyuncuydu. Romanya, İtalya ve Türkiye'de teknik direktörlük konusunda da kendisini gösterdi. Lucescu ile Cruyff benim mentörlerim, iki harika futbol profesörü. Teknik direktörlük konusunda, bu iki ismi örnek alıyorum.
Lucescu ve Cruyff, beni futbol açısından zengin bir oyuncu yaptılar. Benim hep kazanma anlayışım vardı ve dünyanın en iyi oyuncusu olmak istedim.
Her dakika en iyi performansımı verdim, her topa koştum, her boşlukta koşu gösterdim, öyle olmazsa, mutlu olamazdım. Barcelona'dan Galatasaray'a giderken, kendimi çok güçlü hissediyordum.
Galatasaray'da gerçekten büyük bir Hagi gördüler ancak Steaua'da daha da büyüktüm. Pele'nin beni yüzyılın en büyük oyuncularından biri arasında gösterdiğini unutmayın. Galatasaray'da daha tamamlanmış bir oyuncuydum, daha olgundum.