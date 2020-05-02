Belhanda: Annemden uzak kalmak istemedim!
Younes Belhanda, Eurosport'dan Manu Lonjon'un Periscope'ta canlı yayınına katıldı. 13 yaşında çocukken verdiği kararın kariyerini belirlediğini söyleyerek bir de itirafta bulundu.
Montpellier, Monaco, Lyon, St. Etienne'in kendisiyle ilgilendiğini ve bunlar arasından St. Etienne'ni seçtiğini belirten Faslı yıldız, "Çok küçüktüm ve annemden uzak kalmak istemedim. İmza atmama rağmen vazgeçtiğimi söyledim. Daha sonra Montpellier'i aradım ve 'Hala beni istiyor musunuz?' diye sordum. 'Evet… Sorun yok, gelebilirsin' dediler. Böylece Montpellier'e gittim. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
GIRARD'IN YERİ AYRI
Belhanda, Montpellier'de forma giyerken Marsilya'nın stadı Velodrome'da attığı vole golünün kariyerinin en iyi golü olduğunu kaydetti. Kendisini keşfeden Rene Girard'ın ise çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi.
- 2.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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