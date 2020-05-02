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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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: Annemden uzak kalmak istemedim!

Belhanda: Annemden uzak kalmak istemedim!

Younes , Eurosport'dan Manu Lonjon'un Periscope'ta canlı yayınına katıldı. 13 yaşında çocukken verdiği kararın kariyerini belirlediğini söyleyerek bir de itirafta bulundu.

, Monaco, , St. Etienne'in kendisiyle ilgilendiğini ve bunlar arasından St. Etienne'ni seçtiğini belirten Faslı yıldız, "Çok küçüktüm ve annemden uzak kalmak istemedim. İmza atmama rağmen vazgeçtiğimi söyledim. Daha sonra Montpellier'i aradım ve 'Hala beni istiyor musunuz?' diye sordum. 'Evet… Sorun yok, gelebilirsin' dediler. Böylece Montpellier'e gittim. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

GIRARD'IN YERİ AYRI
, Montpellier'de forma giyerken Marsilya'nın stadı Velodrome'da attığı vole golünün kariyerinin en iyi golü olduğunu kaydetti. Kendisini keşfeden Rene Girard'ın ise çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi.

  1. 2.5.2020
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