Galatasaray'ın transferini Real Madrid yapıyor!
Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Facundo Pellistri'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Muslera'nın önerisi olan Uruguaylı futbolcu, Real Madrid aracılığıyla Cimbom’a gelecek.
Uruguay'dan Republica gazetesi, Muslera'nın Galatasaray'a önerdiği iddia edilen Facundo Pellistri için sürpriz bir iddia ortaya attı. Real Madrid'in de 18 yaşındaki kanat oyuncunun peşinde olduğunu yazdı. La Liga ekibinin Pellistri'yi alarak bir ya da iki sezon için Galatasaray'a göndereceği belirtildi. Real Madrid'in benzer bir hamleyi Ödergaard için yaptığı hatırlatıldı. Genç yeteneğin, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının Real Madrid için önemli bir değer olduğunun altı çizildi.
- 2.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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