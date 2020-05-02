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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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'ın transferini yapıyor!

Galatasaray'ın transferini Real Madrid yapıyor!

'ın bir süredir gündeminde yer alan 'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Muslera'nın önerisi olan Uruguaylı futbolcu, aracılığıyla Cimbom’a gelecek.

Uruguay'dan Republica gazetesi, Muslera'nın 'a önerdiği iddia edilen için sürpriz bir iddia ortaya attı. 'in de 18 yaşındaki kanat oyuncunun peşinde olduğunu yazdı. ekibinin Pellistri'yi alarak bir ya da iki sezon için Galatasaray'a göndereceği belirtildi. Real Madrid'in benzer bir hamleyi Ödergaard için yaptığı hatırlatıldı. Genç yeteneğin, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının Real Madrid için önemli bir değer olduğunun altı çizildi.

  1. 2.5.2020
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