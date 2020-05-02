Başkan resmen açıkladı! ''Galatasaray ve Trabzon'dan teklif geldi''

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Rahmi Anıl Başaran'a Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif geldiğini açıkladı. 20 yaşındaki golcü için iki takımın da istekli olduğunu ancak bu konuda somut bir gelişme olmadığını, kalması için görüştüklerini ifade etti. Bu sezon 27 maçta 7 gol atan Anıl'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





ANIL BAŞARAN KİMDİR?

27 Mart 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Anıl Başaran, Fenerbahçe ve Balıkesirspor altyapılarında forma giymesinin ardından 2017 yılında Balıkesirspor formasıyla profesyonel futbol yaşantısına adım attı.

Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan ve 27 maçta bin 947 dakika görev alan golcü oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Türkiye U20 Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki oyuncu, milli formayla çıktığı 1 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan genç futbolcu, forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Anıl Başaran'ın Balıkesir ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.