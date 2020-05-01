Sosa Trabzonspor'da kalacak mı? Cevabı...
Trabzonspor'da son dakika Jose Ernesto Sosa gelişmesi... Bordo mavili kulübe geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Arjantinli yıldızın takımdaki geleceği merak ediliyordu. İşte detaylar...
Trabzonspor'da Jose Sosa gelişmesi... Sezon sonunda bordo mavililerle sözleşmesi sona erecek Artantinli yıldızın akıbeti hemen hemen belli oldu.
Edinilen bilgilere göre, şu anda Sosa'ya, Trabzonspor'un yeni kontrat önerisinin haricinde resmi bir transfer teklifi bulunmuyor. Öte yandan bordo mavili yıldız, menajerine 'burada kalmak istiyorum' dedi.
TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYOR
Ayrıca Sosa için parantez açılacak bir başka mesele de kulübe olan bağlılığı... Kaptan olmasının ardından tüm inisiyatifi eline alan yıldız futbolcu, tam olarak 'maestro' görevini üstlenirken, yakın çevresiyle ve kulüp idarecileriyle yaptığı konuşmada takımda kalmak istediğini aktardı. Yıldız futbolcu, yeni kontrat için kısa sürede anlaşma sağlanmasının ardından, 2019-20 sezonu için oynanacak son 8 haftayı kayıpsız kapatarak şampiyonluk kupasını şehre götürmenin planlarını yapıyor.
Jose Ernesto Sosa, bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 karşılaşmada forma giyerken 8 gole imza attı ve 10 asist üretti.
- 01.05.2020
- Güncelleme: 01.05.2020 11:36
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