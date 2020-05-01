Trabzonspor'da flaş Badou Ndiaye gelişmesi!

Trabzonspor'un devre arasında İngiltere Championship takımlarından Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli Badou Ndiaye ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu menajeri aracılığı ile Trabzonspor yönetimi ile görüştü. İşte son gelişmeler...
1 Mayıs 2020 Cuma 06:45
Güncelleme: 01.05.2020 06:45
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Süper Lig'e verilen araya lider giren Trabzonspor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor.
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Bu nedenle gelecek sezon için kadro çalışmalarına hız veren bordo-mavililerde geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de 6 aylık kiralanan BadouNdiaye'ydi.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiraladığı Badou Ndiaye, bordo-mavili takımı sevdi.
Orta sahaya dinamizm getiren ve mücadeleci futboluyla taraftarın da sevgisini kazanan Senegalli oyuncunun, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek gelecek sezon da takımda kalma isteğini dile getirdiği belirtildi.
Badou Ndiaye'nin bu talebi, Karadeniz ekibinde memnuniyetle karşılandı.