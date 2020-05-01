Trabzonspor'da flaş Badou Ndiaye gelişmesi! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Trabzonspor'da flaş Badou Ndiaye gelişmesi!

Trabzonspor'da flaş Badou Ndiaye gelişmesi!

Trabzonspor'un devre arasında İngiltere Championship takımlarından Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli Badou Ndiaye ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu menajeri aracılığı ile Trabzonspor yönetimi ile görüştü. İşte son gelişmeler...
1 Mayıs 2020 Cuma 06:45 Güncelleme: 01.05.2020 06:45
Trabzonspor'da flaş Badou Ndiaye gelişmesi!

Süper Lig'e verilen araya lider giren Trabzonspor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'da flaş Badou Ndiaye gelişmesi!

Bu nedenle gelecek sezon için kadro çalışmalarına hız veren bordo-mavililerde geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de 6 aylık kiralanan Badou Ndiaye'ydi.

Trabzonspor'da flaş Badou Ndiaye gelişmesi!

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiraladığı Badou Ndiaye, bordo-mavili takımı sevdi.

Trabzonspor'da flaş Badou Ndiaye gelişmesi!

Orta sahaya dinamizm getiren ve mücadeleci futboluyla taraftarın da sevgisini kazanan Senegalli oyuncunun, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek gelecek sezon da takımda kalma isteğini dile getirdiği belirtildi.

Trabzonspor'da flaş Badou Ndiaye gelişmesi!

Badou Ndiaye'nin bu talebi, Karadeniz ekibinde memnuniyetle karşılandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA