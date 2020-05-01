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Ada basını duyurdu! Galatasaray'a İngiltere'den orta saha

Yaz transfer sezonu öncesi çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. Seri ve Lemina'nın son durumlarının belirsiz olmasıyla birlikte arayışlarına hız veren Galatasaray, orta sahayı yine bonservisi Premier Lig ekibinde olan bir futbolcuyla doldurmayı planlıyor.

1 Mayıs 2020 Cuma 20:01 Güncelleme: 01.05.2020 21:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





