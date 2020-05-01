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Ada basını duyurdu! Galatasaray'a İngiltere'den orta saha
Yaz transfer sezonu öncesi çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. Seri ve Lemina'nın son durumlarının belirsiz olmasıyla birlikte arayışlarına hız veren Galatasaray, orta sahayı yine bonservisi Premier Lig ekibinde olan bir futbolcuyla doldurmayı planlıyor.
1 Mayıs 2020 Cuma 20:01
Güncelleme: 01.05.2020 21:20
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Gelecek sezona gözle görülür değişikliklerle başlamayı planlayan Galatasaray'da orta saha arayışları bir süredir devam ediyordu. Sarı-kırmızılılardan flaş bir transfer hamlesi geldi.
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Galatasaray yönetimi transferde Fatih Terim'in raporuna göre hareket ederken, ilk olarak takımdaki eksik bölgeler belirlendi.
Fulham'dan kiralanan Jean-Michael Seri ve Southampton'dan geçici süreli transfer edilen Mario Lemina'nın sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali doğdu.
İki futbolcunun takımıyla da görüşmelere devam eden sarı-kırmızılılar işini şansa bırakmak istemezken, yeni yol haritası belirlendi.
Orta saha arayışlarına hız veren Galatasaray'da bu mevki için 2 isim ön plana çıkmış durumda.