Ada basını duyurdu! Galatasaray'a İngiltere'den orta saha - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Ada basını duyurdu! Galatasaray'a İngiltere'den orta saha

Yaz transfer sezonu öncesi çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. Seri ve Lemina'nın son durumlarının belirsiz olmasıyla birlikte arayışlarına hız veren Galatasaray, orta sahayı yine bonservisi Premier Lig ekibinde olan bir futbolcuyla doldurmayı planlıyor.
1 Mayıs 2020 Cuma 20:01 Güncelleme: 01.05.2020 21:20
Ada basını duyurdu! Galatasaray'a İngiltere'den orta saha

Gelecek sezona gözle görülür değişikliklerle başlamayı planlayan Galatasaray'da orta saha arayışları bir süredir devam ediyordu. Sarı-kırmızılılardan flaş bir transfer hamlesi geldi.

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Ada basını duyurdu! Galatasaray'a İngiltere'den orta saha

Galatasaray yönetimi transferde Fatih Terim'in raporuna göre hareket ederken, ilk olarak takımdaki eksik bölgeler belirlendi.


Ada basını duyurdu! Galatasaray'a İngiltere'den orta saha

Fulham'dan kiralanan Jean-Michael Seri ve Southampton'dan geçici süreli transfer edilen Mario Lemina'nın sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali doğdu.

Ada basını duyurdu! Galatasaray'a İngiltere'den orta saha

İki futbolcunun takımıyla da görüşmelere devam eden sarı-kırmızılılar işini şansa bırakmak istemezken, yeni yol haritası belirlendi.

Ada basını duyurdu! Galatasaray'a İngiltere'den orta saha

Orta saha arayışlarına hız veren Galatasaray'da bu mevki için 2 isim ön plana çıkmış durumda.

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