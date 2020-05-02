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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Başkan Cengiz kontrol altında

Başkan Cengiz kontrol altında

camiasında önceki gün endişesi yaşandı. Herkesi korkutan Galatasaray Başkanı halsizlik şikayetiyle kaldırıldığı hastanede corona virüsü testi negatif çıktı. rahat bir nefes alırken 70 yaşındaki Cengiz'in midesinden rahatsızlık yaşadığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.

camiasında önceki gün endişesi yaşandı. Herkesi korkutan Galatasaray Başkanı halsizlik şikayetiyle kaldırıldığı hastanede corona virüsü testi negatif çıktı. rahat bir nefes alırken 70 yaşındaki Cengiz'in midesinden rahatsızlık yaşadığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.

  1. 2.5.2020
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