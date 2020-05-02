Başkan Cengiz kontrol altında
Galatasaray camiasında önceki gün Mustafa Cengiz endişesi yaşandı. Herkesi korkutan Galatasaray Başkanı halsizlik şikayetiyle kaldırıldığı hastanede corona virüsü testi negatif çıktı. Herkes rahat bir nefes alırken 70 yaşındaki Cengiz'in midesinden rahatsızlık yaşadığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.
Galatasaray camiasında önceki gün Mustafa Cengiz endişesi yaşandı. Herkesi korkutan Galatasaray Başkanı halsizlik şikayetiyle kaldırıldığı hastanede corona virüsü testi negatif çıktı. Herkes rahat bir nefes alırken 70 yaşındaki Cengiz'in midesinden rahatsızlık yaşadığı ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.
- 2.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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