Tugay Kerimoğlu'dan flaş Radamel Falcao yorumu!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğoğlu, yayıncı kuruluşa sarı-kırmızılıların gündemi ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Falcao ilgili de konuşan Kerimoğlu, yıldız futbolcuya talip çıkması durumunda satılması gerektiğini söyledi. Tugay Kerimoğlu, "Şu anki Falcao isteniyorsa kulüp kendi kasasını düşünerek göndermek zorunda kalacaktır. Şartlar oraya doğru gidiyor artık." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın eski yıldızı ve yorumcu Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya talip çıkması halinde satılması gerektiğini söyledi.
Cimbom'un efsane oyuncuları arasına giren ve ülkemizi İngiltere Premier Lig'de başarı ile temsil eden Tugay Kerimoğlu, yayıncı kuruluşta çarpıcı yorumlar yaptı.
İşte Tugay Kerimoğlu'nun açıklamaları;
Ekonomik yönden bahsediyorum, elindeki elit oyuncular değerlerinin üstünde olduğu süre boyunca kulüpler ekonomisini düşünerek hareket edip oyuncusunu satacaktır. Başka türlü düzeltemezler.
"ŞARTLAR ORAYA DOĞRU GİDİYOR"
Şu anki Falcao isteniyorsa kulüp kendi kasasını düşünerek göndermek zorunda kalacaktır. Şartlar oraya doğru gidiyor artık.
FALCAO İDDİASI
suudi Arabistan'ın Al Mowaten gazetesi, Gomis'in yerine Fahd Bin Navel başkanlığındaki Al Hilal yönetiminin, Falcao ile resmi temaslara başladığını iddia etti.
- 18.04.2020
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