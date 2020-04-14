Luyindama ve Diagne geliyor

Galatasaray yönetimi bir süre önce TFF'ye, muhtemel 'ekstra sezon' için herhangi bir transfer dönemi olup olamayacağı sormuştu. TFF, Galatasaray'a beklediği cevabı; FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching'in yaptığı "Üçüncü bir transfer dönemi olabilir" cevabı üzerinden verdi. Galatasaray izin çıkarsa iyileşen Luyindama ve geri dönen Diagne'yi kadroya yazıp, Andone ve Sekidika'yı çıkarmayı düşünüyor.