Galatasaray yönetimi bir süre önce TFF'ye, muhtemel 'ekstra sezon' için herhangi bir transfer dönemi olup olamayacağı sormuştu.
Galatasaray yönetimi bir süre önce TFF'ye, muhtemel 'ekstra sezon' için herhangi bir transfer dönemi olup olamayacağı sormuştu. TFF, Galatasaray'a beklediği cevabı; FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching'in yaptığı "Üçüncü bir transfer dönemi olabilir" cevabı üzerinden verdi. Galatasaray izin çıkarsa iyileşen Luyindama ve geri dönen Diagne'yi kadroya yazıp, Andone ve Sekidika'yı çıkarmayı düşünüyor.
- 14.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Luyindama ve Diagne geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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