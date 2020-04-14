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14 Nisan 2020, Salı
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ve geliyor

Luyindama ve Diagne geliyor

 yönetimi bir süre önce 'ye, muhtemel 'ekstra sezon' için herhangi bir dönemi olup olamayacağı sormuştu.

yönetimi bir süre önce 'ye, muhtemel 'ekstra sezon' için herhangi bir dönemi olup olamayacağı sormuştu. TFF, Galatasaray'a beklediği cevabı; Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching'in yaptığı "Üçüncü bir transfer dönemi olabilir" cevabı üzerinden verdi. Galatasaray izin çıkarsa iyileşen ve geri dönen 'yi kadroya yazıp, Andone ve Sekidika'yı çıkarmayı düşünüyor.

  1. 14.4.2020
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