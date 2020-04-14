"G.Saray’ın yeri ayrı"
Sivasspor'un başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, TRT SPOR Instagram hesabında canlı yayına katıldı ve merak edilenleri yanıtladı.
Sivasspor'un başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, TRT SPOR Instagram hesabında canlı yayına katıldı ve merak edilenleri yanıtladı. 40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini açıklayan Öztekin, Galatasaray'dan istemeyerek ayrıldığını itiraf etti ve Göztepe'deyken Fenerbahçe'nin kendisini istediğini de dile getirdi.
Yasin Öztekin Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili Yasin, "Galatasaray'ın bendeki yer çok ayrı ve orada 4 sene geçirmek çok önemliydi. Sözleşmem bitti ve başka takımlardan teklifler vardı. Böyle olması gerekiyordu, böyle oldu. Bazen insanlara güveniyorsun ve istediğin şeyler olmuyor" yorumunu yaptı.
ALEX VE HAGI'Yİ AYIRAMAM
"Sneijder gördüğüm en komik oyunculardan biriydi. Türk gibiydi" ifadesini kullanan Yasin Öztekin, Galatasaray'dan ayrıldığı dönemle ilgili, "O günlerde çok üzülmüştük. Sneijder çok büyük oyuncuydu" dedi. "Hagi mi Alex mi?" sorusunu ise, "Hagi büyük bir markaydı. Alex de öyle. Ayrım yapmayacağım, ikisini de seviyorum" diye konuştu.
- 14.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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