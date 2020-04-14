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14 Nisan 2020, Salı
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"G.Saray’ın yeri ayrı"

"G.Saray’ın yeri ayrı"

'un başarılı futbolcusu , SPOR hesabında canlı yayına katıldı ve merak edilenleri yanıtladı.

'un başarılı futbolcusu , SPOR hesabında canlı yayına katıldı ve merak edilenleri yanıtladı. 40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini açıklayan Öztekin, 'dan istemeyerek ayrıldığını itiraf etti ve 'deyken 'nin kendisini istediğini de dile getirdi.

Yasin Öztekin Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili Yasin, "Galatasaray'ın bendeki yer çok ayrı ve orada 4 sene geçirmek çok önemliydi. Sözleşmem bitti ve başka takımlardan teklifler vardı. Böyle olması gerekiyordu, böyle oldu. Bazen insanlara güveniyorsun ve istediğin şeyler olmuyor" yorumunu yaptı.

ALEX VE HAGI'Yİ AYIRAMAM

" gördüğüm en komik oyunculardan biriydi. Türk gibiydi" ifadesini kullanan Yasin Öztekin, Galatasaray'dan ayrıldığı dönemle ilgili, "O günlerde çok üzülmüştük. Sneijder çok büyük oyuncuydu" dedi. "Hagi mi Alex mi?" sorusunu ise, "Hagi büyük bir markaydı. Alex de öyle. Ayrım yapmayacağım, ikisini de seviyorum" diye konuştu.

  1. 14.4.2020
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