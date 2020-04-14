Drogba farkı
Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Didier Drogba'dan alkışlanacak bir hareket...
Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Didier Drogba'dan alkışlanacak bir hareket... Ülke basınındaki haberlere göre Drogba, vakfına ait 2016'da hayatını kaybeden Laurent Pokou'nun adını taşıyan hastanenin Kovid-19 merkezi olarak kullanılmasını teklif etti. Abidjan Belediye Başkanı Vincent Toh Bi Irie, bu vatansever eyleminden dolayı Drogba'ya teşekkür ederek hastanenin Kovid-19 mücadelesinde fonksiyonel olarak kullanabileceğini belirtti.
85'İ İYİLEŞTİ
Fildişi Sahili'nde 11 Mart'tan bu yana 574 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bunların 85'i iyileşti, 5'i ise hayatını kaybetti
- 14.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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