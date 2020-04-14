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14 Nisan 2020, Salı
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Drogba farkı

Drogba farkı

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi 'dan alkışlanacak bir hareket...

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi 'dan alkışlanacak bir hareket... Ülke basınındaki haberlere göre Drogba, vakfına ait 2016'da hayatını kaybeden Laurent Pokou'nun adını taşıyan hastanenin Kovid-19 merkezi olarak kullanılmasını teklif etti. Abidjan Belediye Başkanı Vincent Toh Bi Irie, bu vatansever eyleminden dolayı Drogba'ya teşekkür ederek hastanenin Kovid-19 mücadelesinde fonksiyonel olarak kullanabileceğini belirtti.

85'İ İYİLEŞTİ

Fildişi Sahili'nde 11 Mart'tan bu yana 574 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bunların 85'i iyileşti, 5'i ise hayatını kaybetti

  1. 14.4.2020
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