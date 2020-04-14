Drogba farkı

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Didier Drogba'dan alkışlanacak bir hareket... Ülke basınındaki haberlere göre Drogba, vakfına ait 2016'da hayatını kaybeden Laurent Pokou'nun adını taşıyan hastanenin Kovid-19 merkezi olarak kullanılmasını teklif etti. Abidjan Belediye Başkanı Vincent Toh Bi Irie, bu vatansever eyleminden dolayı Drogba'ya teşekkür ederek hastanenin Kovid-19 mücadelesinde fonksiyonel olarak kullanabileceğini belirtti.

85'İ İYİLEŞTİ

Fildişi Sahili'nde 11 Mart'tan bu yana 574 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bunların 85'i iyileşti, 5'i ise hayatını kaybetti