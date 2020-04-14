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14 Nisan 2020, Salı
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talip oldu

Anderlecht talip oldu

Ajax'ın sözleşmesini feshettiği 'e takım arayan 'a 'dan güzel haber geldi.

Ajax'ın sözleşmesini feshettiği 'e takım arayan 'a 'dan güzel haber geldi. 'in, Chadli'nin Monaco'ya, Pjaca'nın 'a döneceği ortamda sol kanadı için Babel'i transfer etmek istediği iddia edildi. Belçika ekibinin, Hollandalı futbolcudan bonservis sorununu çözüp gelmesini istediği belirtiliyor.

  1. 14.4.2020
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