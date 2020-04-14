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14 Nisan 2020, Salı
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Her zaman tehlikeli!

Her zaman tehlikeli!

'yi çalıştırdığı dönemde 'ın yardımcılığını yapan Fahrudin Ömerovic ligdeki şampiyonluk yaşında 'ı önde gördüğünü söyledi.

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde 'ın yardımcılığını yapan Fahrudin Ömerovic ligdeki şampiyonluk yaşında 'ı önde gördüğünü söyledi. Ömerovic, "Galatasaray, şampiyonluk yarışında her zaman tehlikelidir. Her zaman iyi bir takımı vardır. Lig devam ederse bu kadrosu ile sonuca gidebilir" dedi. Sırp kaleci antenörü, 'nin de iyi gitmediğini ama toparlanacağını söyledi.

  1. 14.4.2020
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