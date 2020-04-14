Her zaman tehlikeli!

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Fahrudin Ömerovic ligdeki şampiyonluk yaşında Galatasaray'ı önde gördüğünü söyledi. Ömerovic, "Galatasaray, şampiyonluk yarışında her zaman tehlikelidir. Her zaman iyi bir takımı vardır. Lig devam ederse bu kadrosu ile sonuca gidebilir" dedi. Sırp kaleci antenörü, Fenerbahçe'nin de iyi gitmediğini ama toparlanacağını söyledi.