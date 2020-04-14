Her zaman tehlikeli!
Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Fahrudin Ömerovic ligdeki şampiyonluk yaşında Galatasaray'ı önde gördüğünü söyledi.
Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Fahrudin Ömerovic ligdeki şampiyonluk yaşında Galatasaray'ı önde gördüğünü söyledi. Ömerovic, "Galatasaray, şampiyonluk yarışında her zaman tehlikelidir. Her zaman iyi bir takımı vardır. Lig devam ederse bu kadrosu ile sonuca gidebilir" dedi. Sırp kaleci antenörü, Fenerbahçe'nin de iyi gitmediğini ama toparlanacağını söyledi.
- 14.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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