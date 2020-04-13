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Görüşmeler sonuçlandı! İşte Falcao'nun alacağı yeni para
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da vurdu. Ülkemizde de birtakım tedbirler alındı ve ligler süresiz olarak ertelendi. Mali konuları masaya yatıran Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Kulübü, takımda yüksek maaş alan futbolcuların maaşında indirime gitmeyi planlıyor. Kadroda en fazla kazanan futbolcu olan Radamel Falcao, yönetimin bu talebine olumlu yaklaştı ve 'feda' dedi. İşte Kolombiyalı golcünün alacağı yeni para...
13 Nisan 2020 Pazartesi 15:27
Güncelleme: 13.04.2020 15:33
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Liglere verilen arada mali konularda sorun yaşamak istemeyen Galatasaray Yönetimi, futbolculardan maaş indirimi talebinde bulunmaya karar verdi ve golcü isim Radamel Falcao bu talebe olumlu yanıt verdi.
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Futbolred.com sitesinin haberine göre; Galatasaray Yönetimi, tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını sonrasında takımda yüksek ücret alanların maaşında kesintiye gitmeyi planladı. Kadroda en fazla kazanan isim, Kolombiyalı golcü Falcao...
1.5 MİLYON DOLAR KESİNTİYE 'OLUR' DEDİ 34 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro garanti maaş ve elde edeceği başarılara göre 2 milyon euro da bonus hakkı bulunuyor. Habere göre, Falcao, toplam alacağı rakamdan 1.5 milyon dolar kesinti yapılmasına "Olur" cevabını verdi.
TFF, FIFA VE UEFA'DAN DESTEK ALINDI Galatasaray yönetiminin maaş indirimi konusunda oldukça ciddi olduğu ve kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya kadar gidecek bir süreç yaşanabileceği bildirildi. Hukuk ekibi mücbir sebepleri masaya yatırdı, TFF, FIFA ve UEFA'dan bu yönde destek alındı.
YÜKSEK MAAŞ ALAN İSİMLERLE GÖRÜŞME SAĞLANACAK Galatasaray'da yıllık 2 milyon euronun üstünde maaş alan futbolcularla bir dizi görüşme gerçekleştirilecek ve indirim yapmaları beklenecek.