Görüşmeler sonuçlandı! İşte Falcao'nun alacağı yeni para - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Görüşmeler sonuçlandı! İşte Falcao'nun alacağı yeni para

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da vurdu. Ülkemizde de birtakım tedbirler alındı ve ligler süresiz olarak ertelendi. Mali konuları masaya yatıran Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Kulübü, takımda yüksek maaş alan futbolcuların maaşında indirime gitmeyi planlıyor. Kadroda en fazla kazanan futbolcu olan Radamel Falcao, yönetimin bu talebine olumlu yaklaştı ve 'feda' dedi. İşte Kolombiyalı golcünün alacağı yeni para...
13 Nisan 2020 Pazartesi 15:27 Güncelleme: 13.04.2020 15:33
Görüşmeler sonuçlandı! İşte Falcao'nun yaptığı feda

Liglere verilen arada mali konularda sorun yaşamak istemeyen Galatasaray Yönetimi, futbolculardan maaş indirimi talebinde bulunmaya karar verdi ve golcü isim Radamel Falcao bu talebe olumlu yanıt verdi.

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Görüşmeler sonuçlandı! İşte Falcao'nun yaptığı feda

Futbolred.com sitesinin haberine göre; Galatasaray Yönetimi, tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını sonrasında takımda yüksek ücret alanların maaşında kesintiye gitmeyi planladı. Kadroda en fazla kazanan isim, Kolombiyalı golcü Falcao...

Görüşmeler sonuçlandı! İşte Falcao'nun yaptığı feda

1.5 MİLYON DOLAR KESİNTİYE 'OLUR' DEDİ
34 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro garanti maaş ve elde edeceği başarılara göre 2 milyon euro da bonus hakkı bulunuyor. Habere göre, Falcao, toplam alacağı rakamdan 1.5 milyon dolar kesinti yapılmasına "Olur" cevabını verdi.

Görüşmeler sonuçlandı! İşte Falcao'nun yaptığı feda

TFF, FIFA VE UEFA'DAN DESTEK ALINDI
Galatasaray yönetiminin maaş indirimi konusunda oldukça ciddi olduğu ve kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya kadar gidecek bir süreç yaşanabileceği bildirildi. Hukuk ekibi mücbir sebepleri masaya yatırdı, TFF, FIFA ve UEFA'dan bu yönde destek alındı.

Görüşmeler sonuçlandı! İşte Falcao'nun yaptığı feda

YÜKSEK MAAŞ ALAN İSİMLERLE GÖRÜŞME SAĞLANACAK
Galatasaray'da yıllık 2 milyon euronun üstünde maaş alan futbolcularla bir dizi görüşme gerçekleştirilecek ve indirim yapmaları beklenecek.

İşte o isimler...

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