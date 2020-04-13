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Görüşmeler sonuçlandı! İşte Falcao'nun alacağı yeni para

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolu da vurdu. Ülkemizde de birtakım tedbirler alındı ve ligler süresiz olarak ertelendi. Mali konuları masaya yatıran Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Kulübü, takımda yüksek maaş alan futbolcuların maaşında indirime gitmeyi planlıyor. Kadroda en fazla kazanan futbolcu olan Radamel Falcao, yönetimin bu talebine olumlu yaklaştı ve 'feda' dedi. İşte Kolombiyalı golcünün alacağı yeni para...

13 Nisan 2020 Pazartesi 15:27 Güncelleme: 13.04.2020 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





