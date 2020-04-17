Bafetimbi Gomis bombayı patlattı! Galatasaray...

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarın sevgili olmayı başaran Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, France Football dergisine kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini yazdı. Gomis'in listesinde Galatasaray'dan da iki isim yer aldı. İşte o isimler...
17 Nisan 2020 Cuma 17:52
Güncelleme: 17.04.2020 18:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
2017/2018 sezonunda Galatasaray'ın Swansea'dan kadrosuna kattığı ve gerek gösterdiği performansla gerekse tavırlarıyla taraftarın sevgilisi olmayı başaran Bafetimbi Gomis, şimdilerde Al Hilal forması giyiyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takımdan ayrıldığı günden bu yana adı Galatasaray ile sürekli anılan Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanmıştı.
34 yaşındaki santrfor, bir taraftarın geri dön mesajına cevap vermiş ve "Teşekkür ederim, ben de sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan bir gün Aslantepe'ye geri dönecek." notunu düşmüştü.
Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan golcü oyuncu ülkesi Fransa'da yayın yapan France Football'a verdiği röportajda en iyi 11'ini açıklarken eski takımı Galatasaray'dan da iki isme yer verdi.