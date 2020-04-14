Falcao’da flaş gelişme! Türk menajer teklifle geldi
Galatasaray'da maaş indirimini kabul eden Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. Menajeri Jorge Mendes ile yolları ayıran Kolombiyalı golcü için devreye giren Türk menajer, yıldız futbolcuya cazip bir teklif getirdi.
Falcao için Körfez'den en az 4 takımın devrede olduğu iddia ediliyor. Jorge Mendes'in yarı yolda bıraktığı Kolombiyalı oyuncu ile yeni bir menajerin kontak kurduğu bildirildi. Son dönemde Türkiye'den Körfez ülkelerine giden Maicon, Gomis, Giuliano ve Negredo gibi oyuncuların pazarlıklarını yapan Türk menajer, Falcao'ya Galatasaray'da aldığından daha iyi bir teklif getirebileceğini söyledi. 34 yaşındaki golcünün, bu menajere, Körfez takımlarıyla görüşmesi için yetki verdiği öğrenildi.
CUELLAR DEVREDE
Radamel Falcao için Katar ve Suudi Arabistan'dan sürekli yeni haberler geliyor. Yıldız oyuncuyu isteyen takımlardan birisi de Al-Hilal ve bu takımın forması giyen Gustavo Cuellar'ın vatandaşı Falcao'yu arayarak Riyad konusunda bilgilendirdiği ifade edildi. Cuellar'ın, Falcao'nun Suudi Arabistan'la ilgili taşıdığı tedirginlikleri giderdiği, "Burada hiçbir eksiğimiz yok. Seni de bekleriz" dediği belirtildi.
PINTO'DAN FALCAO'YA: G.SARAY'DA KAL
Kolombiya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Jorge Luis Pinto'dan Falcao'ya uyarı geldi. Falcao'nun Galatasaray'a uyum sağladığını belirten Pinto, "Türkiye Ligi'nin, Falcao'nun taleplerini karşıladığını görüyorum. Tahminim hayatı boyunca yetecek kadar para da kazandı. İndirim yapsa da, çok bir kaybı olmayacak. Para için Körfez'e gitmemeli" diye konuştu.
- 14.4.2020
- Galatasaray'da Falcao'nun yerine bedava dünya yıldızı!
- Sadık Çiftpınar'dan flaş itiraf! "Keşke sağlık çalışanı olabilsem"
- Sporun yıldızları evde neler yapıyor?
- Fatih Terim'den yönetime şoke eden rapor! Hepsi gönderilsin...
- Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao’da flaş gelişme! Türk menajer teklifle geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.