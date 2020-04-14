Falcao’da flaş gelişme! Türk menajer teklifle geldi

Falcao için Körfez'den en az 4 takımın devrede olduğu iddia ediliyor. Jorge Mendes'in yarı yolda bıraktığı Kolombiyalı oyuncu ile yeni bir menajerin kontak kurduğu bildirildi. Son dönemde Türkiye'den Körfez ülkelerine giden Maicon, Gomis, Giuliano ve Negredo gibi oyuncuların pazarlıklarını yapan Türk menajer, Falcao'ya Galatasaray'da aldığından daha iyi bir teklif getirebileceğini söyledi. 34 yaşındaki golcünün, bu menajere, Körfez takımlarıyla görüşmesi için yetki verdiği öğrenildi.

CUELLAR DEVREDE

Radamel Falcao için Katar ve Suudi Arabistan'dan sürekli yeni haberler geliyor. Yıldız oyuncuyu isteyen takımlardan birisi de Al-Hilal ve bu takımın forması giyen Gustavo Cuellar'ın vatandaşı Falcao'yu arayarak Riyad konusunda bilgilendirdiği ifade edildi. Cuellar'ın, Falcao'nun Suudi Arabistan'la ilgili taşıdığı tedirginlikleri giderdiği, "Burada hiçbir eksiğimiz yok. Seni de bekleriz" dediği belirtildi.

PINTO'DAN FALCAO'YA: G.SARAY'DA KAL

Kolombiya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Jorge Luis Pinto'dan Falcao'ya uyarı geldi. Falcao'nun Galatasaray'a uyum sağladığını belirten Pinto, "Türkiye Ligi'nin, Falcao'nun taleplerini karşıladığını görüyorum. Tahminim hayatı boyunca yetecek kadar para da kazandı. İndirim yapsa da, çok bir kaybı olmayacak. Para için Körfez'e gitmemeli" diye konuştu.