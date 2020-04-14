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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Falcao’da flaş gelişme! Türk menajer teklifle geldi

Falcao’da flaş gelişme! Türk menajer teklifle geldi

Falcao’da flaş gelişme! Türk menajer teklifle geldi

'da maaş indirimini kabul eden için flaş bir iddia ortaya atıldı. Menajeri ile yolları ayıran Kolombiyalı golcü için devreye giren Türk menajer, yıldız futbolcuya cazip bir teklif getirdi.

Falcao için Körfez'den en az 4 takımın devrede olduğu iddia ediliyor. 'in yarı yolda bıraktığı Kolombiyalı oyuncu ile yeni bir menajerin kontak kurduğu bildirildi. Son dönemde 'den Körfez ülkelerine giden Maicon, , Giuliano ve gibi oyuncuların pazarlıklarını yapan Türk menajer, Falcao'ya 'da aldığından daha iyi bir teklif getirebileceğini söyledi. 34 yaşındaki golcünün, bu menajere, Körfez takımlarıyla görüşmesi için yetki verdiği öğrenildi.

CUELLAR DEVREDE

için ve 'dan sürekli yeni haberler geliyor. Yıldız oyuncuyu isteyen takımlardan birisi de Al-Hilal ve bu takımın forması giyen Gustavo Cuellar'ın vatandaşı Falcao'yu arayarak Riyad konusunda bilgilendirdiği ifade edildi. Cuellar'ın, Falcao'nun Suudi Arabistan'la ilgili taşıdığı tedirginlikleri giderdiği, "Burada hiçbir eksiğimiz yok. Seni de bekleriz" dediği belirtildi.

PINTO'DAN FALCAO'YA: G.SARAY'DA KAL

Kolombiya 'nın eski teknik direktörü Jorge Luis Pinto'dan Falcao'ya uyarı geldi. Falcao'nun Galatasaray'a uyum sağladığını belirten Pinto, "Türkiye Ligi'nin, Falcao'nun taleplerini karşıladığını görüyorum. Tahminim hayatı boyunca yetecek kadar para da kazandı. İndirim yapsa da, çok bir kaybı olmayacak. Para için Körfez'e gitmemeli" diye konuştu.

  1. 14.4.2020
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