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17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Arda Turan bunu paylaştı! Resmen...

bunu paylaştı! Resmen...

Arda Turan bunu paylaştı! Resmen...

döneminde ismi sıkça ile anılan ve bonservisi 'da bulunan 'ın son paylaşımı, sarı-kırmızılı ekibe yeni bir transfer mesajı olarak gündeme geldi.

Son olarak 'de forma giyen milli yıldız , ile oynanılan karşılaşmada 'in elini öperek buzları eritmiş ve sarı-kırmızılı ekibe transferde açık kapı bırakmıştı.

Turan Cimbom'a geri dönme istediğini sıkça dile getirirken, yönetimin veto etmesi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Bonservisi 'da olan tecrübeli orta sahanın yaptığı son , Galatasaray'a yeni bir transfer mesajı olarak algılandı.

Aslan resimli bir puzzle'ın fotoğrafını hesabından paylaşan Arda Turan, "Resmen tek başıma başardım..." notunu düşerek eşli Aslıhan Turan'ı etiketledi.

  1. 17.04.2020
  2. Güncelleme: 17.04.2020 22:01
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