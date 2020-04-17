Arda Turan bunu paylaştı! Resmen...
Transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ve bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan'ın son paylaşımı, sarı-kırmızılı ekibe yeni bir transfer mesajı olarak gündeme geldi.
Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen milli yıldız Arda Turan, Galatasaray ile oynanılan karşılaşmada Fatih Terim'in elini öperek buzları eritmiş ve sarı-kırmızılı ekibe transferde açık kapı bırakmıştı.
Turan Cimbom'a geri dönme istediğini sıkça dile getirirken, yönetimin veto etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Bonservisi Barcelona'da olan tecrübeli orta sahanın yaptığı son paylaşım, Galatasaray'a yeni bir transfer mesajı olarak algılandı.
Aslan resimli bir puzzle'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Arda Turan, "Resmen tek başıma başardım..." notunu düşerek eşli Aslıhan Turan'ı etiketledi.
- 17.04.2020
- Güncelleme: 17.04.2020 22:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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