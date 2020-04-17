Arda Turan bunu paylaştı! Resmen...

Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen milli yıldız Arda Turan, Galatasaray ile oynanılan karşılaşmada Fatih Terim'in elini öperek buzları eritmiş ve sarı-kırmızılı ekibe transferde açık kapı bırakmıştı.

Turan Cimbom'a geri dönme istediğini sıkça dile getirirken, yönetimin veto etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Bonservisi Barcelona'da olan tecrübeli orta sahanın yaptığı son paylaşım, Galatasaray'a yeni bir transfer mesajı olarak algılandı.

Aslan resimli bir puzzle'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Arda Turan, "Resmen tek başıma başardım..." notunu düşerek eşli Aslıhan Turan'ı etiketledi.