Maicon için karar! Kasa doluyor...
Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brezilya ekibi Sao Paulo'dan kadrosuna katmasının ardından Al-Nasr'a kiraladığı Maicon, Arap ekibinde kalmak istiyor. İşte detaylar...
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor... Arabistan yerel kaynaklarından 'almowaten.net'in haberine göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon'un bonservisini almak istiyor.
TEKNİK DİREKTÖR KALMASINI İSTİYOR!
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Kulüp yönetimi ve teknik direktör Rui Vitoria'nın Maicon'un performansından hayli memnun olduğu ve takımda kalmasını yönünde olumlu görüş sunduğu belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımın, sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncu için ne kadar bir bonservis bedeli talep edeceği ise henüz belli değil.
MAICON DÖNMEK İSTEMİYOR!
31 yaşındaki savunma oyuncusunun da Arabistan ekibinde mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi. Brezilyalı oyuncu Al-Nasr Riyad takımı ile 26 maçta forma giymişti. Bilindiği üzere, Maicon 1.7 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine 1.5 yıllığına kiralanmıştı.
Galatasaray'ın KAP'a yapmış olduğu açıklama
"Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir."
- 17.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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