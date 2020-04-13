Işıl Alben'den Fenerbahçeli eski yıldıza flaş cevap! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Işıl Alben'den F.Bahçeli eski yıldıza flaş cevap!

'den Fenerbahçeli eski yıldıza flaş cevap!

Işıl Alben'den Fenerbahçeli eski yıldıza flaş cevap!

Takımı'nın kaptanı , eski yıldız 'ın geçtiğimiz yıllarda 'ye verdiği röportajda söylediği "Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız" sözlerine flaş bir yenıt verdi. hesabından ABD'li yıldıza cevap veren tecrübeli oyuncu, "Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat 'Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" ifadesini kullandı.

Takımı'nın tecrübeli oyuncusu , 'nin eski yıldızı Cappy Pondexter'a üzerinden yanıt verdi.

Pondexter'ın 'de geçtiğimiz yıllardaki röportajda söylediği "Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız" sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayan Işıl, "Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat 'Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" şeklinde paylaşım yaptı.

Galatasaray, 6 yıl önce ezeli rakibi Fenerbahçe'yi finalde yenerek Euroleague'i müzesine götürmüş tarihte bir ilki başarmıştı.

  1. 13.04.2020
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