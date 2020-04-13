Işıl Alben'den Fenerbahçeli eski yıldıza flaş cevap!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, Fenerbahçe eski yıldız Cappie Pondexter'ın geçtiğimiz yıllarda FB TV'ye verdiği röportajda söylediği "Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız" sözlerine flaş bir yenıt verdi. Sosyal medya hesabından ABD'li yıldıza cevap veren tecrübeli oyuncu, "Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat 'Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" ifadesini kullandı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cappy Pondexter'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Pondexter'ın FB TV'de geçtiğimiz yıllardaki röportajda söylediği "Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız" sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayan Işıl, "Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat 'Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" şeklinde paylaşım yaptı.
Galatasaray, 6 yıl önce ezeli rakibi Fenerbahçe'yi finalde yenerek Euroleague'i müzesine götürmüş tarihte bir ilki başarmıştı.
- 13.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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