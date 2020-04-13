Fenerbahçe görüşme sağlamıştı! Yıldız isme Galatasaray da talip oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe görüşme sağlamıştı! Yıldız isme Galatasaray da talip oldu

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray kadro mühendisliği kapsamında listelerini hazırladı. Üst düzey yıldızları gündemine alan iki ezeli rakibin bu seneki ilk transfer savaşı başladı. Fatih Terim yıldız ismi ısrarla kadrosunda görmek isterken, sarı-lacivertliler bu transferde Isla'yı koz olarak kullanacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
13 Nisan 2020 Pazartesi 14:07
Fenerbahçe görüşme sağlamıştı! Yıldız isme Galatasaray da talip oldu

Her transfer döneminde mutlaka karşı karşıya gelen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2020'nin ilk transfer rekabeti başladı…

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Fenerbahçe görüşme sağlamıştı! Yıldız isme Galatasaray da talip oldu

İki ezeli rakip geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi ve Deniz Türüç transferlerinde karşı karşıya gelmişti ve bu iki transferde kazanan Fenerbahçe olmuştu.

Fenerbahçe görüşme sağlamıştı! Yıldız isme Galatasaray da talip oldu

Yaz transfer sezonu için hedeflerini belirlemeye başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Charles Aranguiz transferi için uğraş veriyor.

Fenerbahçe görüşme sağlamıştı! Yıldız isme Galatasaray da talip oldu

İLK OLARAK FENERBAHÇE GÖRÜŞME SAĞLAMIŞTI!
Yeni sezon için çalışmalara bu kez erken start veren Fenerbahçe, Leverkusenli Charles Aranguiz'i gündemine almış ve menajer Fernando Felicevich ile görüşmüştü.

Fenerbahçe görüşme sağlamıştı! Yıldız isme Galatasaray da talip oldu

Sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Şili'li yıldız için temasları bir adım ileriye götürmeye hazırlanırken Galatasaray'ın devreye girmesiyle işler karıştı.

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