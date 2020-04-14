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14 Nisan 2020, Salı
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Terim’den müjde

Terim’den müjde

Tecrübeli hocanın karantina süresi bitti. Yasaklar kalktığında işbaşı yapabilecek.

'nin en başarılı teknik direktörü koronavirüs mücadelesinden de başarıyla ayrıldı. Tarihler 23 Mart'ı gösterdiğinde tecrübeli hoca, sosyal medyadan korona pozitif olduğunu açıklayarak herkesi üzen gelişmeyi duyurmuştu. Hastanedeki tedavisi bir hafta süren Terim, klinik verileri iyi çıkınca 30 Mart'ta evinde izolasyona çekildi. 14 günlük karantina süresi dün doldu. Sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtilen Fatih Terim'in sıkıntılı günleri de tamamlanmış oldu. Ailesiyle aralarındaki duvarları kaldıran sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 'daki mesaisine de yeniden başlayabilecek. Ancak, 66 yaşında olması ve risk grubuna tabi olması nedeniyle yasakların kalkmasını bekleyecek.

TAKİPTE

Evinde scout ekibinin belirlediği isimleri izleyen Fatih Terim ayrıca futbolcularının yaptığı bireysel antrenmanları da yakından takip ediyor. Oyuncularını ekstra sezona hazırlamak için zaman zaman moral motivasyon konuşmaları da yapıyor.

  1. 14.4.2020
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