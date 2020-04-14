Terim’den müjde
Tecrübeli hocanın karantina süresi bitti. Yasaklar kalktığında işbaşı yapabilecek.
Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim koronavirüs mücadelesinden de başarıyla ayrıldı. Tarihler 23 Mart'ı gösterdiğinde tecrübeli hoca, sosyal medyadan korona pozitif olduğunu açıklayarak herkesi üzen gelişmeyi duyurmuştu. Hastanedeki tedavisi bir hafta süren Terim, klinik verileri iyi çıkınca 30 Mart'ta evinde izolasyona çekildi. 14 günlük karantina süresi dün doldu. Sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtilen Fatih Terim'in sıkıntılı günleri de tamamlanmış oldu. Ailesiyle aralarındaki duvarları kaldıran sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Galatasaray'daki mesaisine de yeniden başlayabilecek. Ancak, 66 yaşında olması ve risk grubuna tabi olması nedeniyle yasakların kalkmasını bekleyecek.
TAKİPTE
Evinde scout ekibinin belirlediği isimleri izleyen Fatih Terim ayrıca futbolcularının yaptığı bireysel antrenmanları da yakından takip ediyor. Oyuncularını ekstra sezona hazırlamak için zaman zaman moral motivasyon konuşmaları da yapıyor.
- 14.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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