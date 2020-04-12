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12 Nisan 2020, Pazar
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'dan sürpriz transferler! ve ...

Galatasaray'dan sürpriz transferler! Bundu ve Vizinger...

'da sürpriz atağı... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı kulüp, genç ve gelecek vadeden isimlere yönelmeye başladı. Bu bağlamda scoutlarını dünyanın dört bir yanına gönderen Galatasaray, Mustapha Bulundu ve 'i gözüne kestirdi.

'ın çalışmaları ile ilgili her yeni gün farklı iddialar ortaya atılırken golcü transferinin ciddi ciddi gündeme geldiği öğrenildi.

Radamel Falcao'ya gelen teklifler sebebiyle önlem alma yoluna giden ve hücum hattını güçlendirmeyi düşünen sarı-kırmızılılar Aarhus'un 23 yaşındaki yıldızı Mustapha Bundu'yu takibe aldı.

Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan , 10 gol ve 10 asist üretti. 4 sezondur Aarhus formasını giyen başarılı oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklifler geldiği bildirildi.

VİZİNGER YEDEKTE
Yeni Asır'ın haberine göre, G.Saray, Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger'i de yedekte tutuyor. 26 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.

Sözleşmesi 2 sezon sonra sona erecek 21 yaşındaki genç golcü geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Aslan'ın takımın diğer golcüleri Mbaye Diagne ve Andone ilgili kararını da henüz vermediği öğrenildi.

  1. 12.04.2020
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