Galatasaray'dan sürpriz transferler! Bundu ve Vizinger...
Galatasaray'da sürpriz transfer atağı... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı kulüp, genç ve gelecek vadeden isimlere yönelmeye başladı. Bu bağlamda scoutlarını dünyanın dört bir yanına gönderen Galatasaray, Mustapha Bulundu ve Vizinger'i gözüne kestirdi.
Galatasaray'ın transfer çalışmaları ile ilgili her yeni gün farklı iddialar ortaya atılırken golcü transferinin ciddi ciddi gündeme geldiği öğrenildi.
Radamel Falcao'ya gelen teklifler sebebiyle önlem alma yoluna giden ve hücum hattını güçlendirmeyi düşünen sarı-kırmızılılar Aarhus'un 23 yaşındaki yıldızı Mustapha Bundu'yu takibe aldı.
Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan Bundu, 10 gol ve 10 asist üretti. 4 sezondur Aarhus formasını giyen başarılı oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklifler geldiği bildirildi.
VİZİNGER YEDEKTE
Yeni Asır'ın haberine göre, G.Saray, Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger'i de yedekte tutuyor. 26 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.
Sözleşmesi 2 sezon sonra sona erecek 21 yaşındaki genç golcü geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Aslan'ın takımın diğer golcüleri Mbaye Diagne ve Andone ilgili kararını da henüz vermediği öğrenildi.
- 12.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan sürpriz transferler! Bundu ve Vizinger... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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