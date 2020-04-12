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12 Nisan 2020, Pazar
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'den küçülme kararı!

Çin'den küçülme kararı!

Falcao'nun ayrılması halinde , Shanghai'de forma giyen 'u getirmeyi düşünürken 'den gelen haberler de bunu destekler nitelikte...

Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada makul bir maaş indirimi konusunda Çin Futbol Birliği, Çin Süper Ligi, Çin Ligi A ve Çin Ligi B'de yer alan takımların temsilcileriyle yapılan video konferansta şu anda ödenen maaşların sürdürülemeyeceği kararının alındığını duyurdu.

Maaşların düşürülmesi konusundan federasyonun, ile iletişime geçtiği ve destek aldığı belirtildi.

ÇİN'E PARA İÇİN GELİYORUZ
Çin'de de maaş indirimleri tartışılırken Beijing Daily muhabirine konuşan Çin Ligi'ndeki önemli bir futbolcu kulübün olağanüstü dönemdeki zorluklarını anladığını ancak önemli bir maaş kesintisini kabul etmenin de zor olduğunu söyledi.

Adı açıklanmayan futbolcunun, "Profesyonel oyuncuların sadece 10 yıllık geliri var. Bunu göz önüne almalıyız. Çin'e para kazanmak için geliyoruz. Yoksa hepimiz Avrupa'da oynamaya devam ederiz" dedi.

HULK İSTENMEYEN ADAM HALİNE GELDİ
Beijıng Daily, futbolcunun ismini vermedi ancak özellikle sosyal medyada bu ismin daha önce verdiği röportajlara bakıldığında olduğu iddia edildi. Brezilyalı oyuncu, futbolseverler arasında adeta Çin'de istenmeyen adam haline geldi.

Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya dönme planları yaptığı belirtiliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Hulk'un, 'dan gelecek bir teklife olumlu bakacağı da gelen haberler arasında..

  1. 12.4.2020
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