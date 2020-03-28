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28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Terim onay verdi! İşte Cimbom'un ilk hedefi

'da ilk hedef Lemina

Galatasaray'da ilk hedef Lemina

Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için ekibine 6 milyon euro önerecek. da ’a yardımcı olacak.

Sarı-kırmızılılar, koronavirüs sebebiyle futbola verilen arada hem bu sezonun kalanıyla ilgili çalışmalarını netleştirmeye çalışırken diğer taraftan geleceğin kadrosunu inşa etmeye de başladı. Kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Cimbom'un öncelikli isteği kadrosunda memnun olduğu kiralık oyuncuların bonservisini almak. Bunların başında da geliyor. Gabonlu orta saha, hem oyunu hem de kulübe olan aidiyetiyle sarı kırmızılıların gönüllerini feth etmiş durumda.


TERİM 'ALALIM' DEDİ

'da teknik direktör , koronavirüs öncesi yönetimle yaptığı toplantıda Mario Lemina'nın alınmasını istedi. Yönetim de 26 yaşındaki futbolcunun bonservis pazarlıkları için Southampton ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Futbolcunun sakatlık problemi olduğu için sarı-kırmızılılar, İngilizlerin istediği 10 milyon euro'luk rakamları gerçekçi bulmuyor. Cimbom bu için 6 milyon euro önerecek. G.Saray'da kalmak isteyen Lemina da transferi için yardım edecek.

  1. 28.3.2020
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