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27 Mart 2020, Cuma
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Adem'den büyük jest

Adem'den büyük jest

100 bin maske 15 bin test 3 bin ekipman bağışı yaptı.

'ın başarılı ismi , koronavirüs'le mücadele için 'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu. Sarı-kırmızılı futbolcu, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hasta olup hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle yapmış olduğu örnek davranışla alkış topladı. Sosyal medyada taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanırken bunun diğer kişilere de örnek olması gerektiği ifade edildi.

  1. 27.3.2020
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