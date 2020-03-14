Türkiye, Davis Kupası'nda Letonya ile eşleşti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Türkiye, Davis Kupası'nda Letonya ile eşleşti

, 'nda ile eşleşti

Türkiye, Davis Kupası'nda Letonya ile eşleşti

Erkek Tenis Milli Takımı'nın 'ndaki rakibi oldu.

Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında 2'de 9 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek , çekilen kura sonucu ile eşleşti.

Eşleşmede karşılaşmalar Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.

A Milli Takım, Davis Kupası'nda 'e 3-1 yenilerek Dünya Grubu 1'e yükselme şansını kullanamamıştı.

  1. 14.03.2020
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