Türkiye, Davis Kupası'nda Letonya ile eşleşti

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Davis Kupası Dünya Grubu 2'de 9 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek milli takım, çekilen kura sonucu Letonya ile eşleşti.

Eşleşmede karşılaşmalar Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak.

A Milli Takım, Davis Kupası'nda İsrail'e 3-1 yenilerek Dünya Grubu 1'e yükselme şansını kullanamamıştı.