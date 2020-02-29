Mustafa Cengiz'den derbi cezalarına tepki!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kadın voleybol takımının Türk Hava Yolları ile karşılaştığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

3-2 galip geldikleri karşılaşmayı TRT Spor'a değerendiren Cengiz, "Bugün çok zorlu ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Son ana kadar çekişme vardı. Güzel bir maç oldu. Hak ettik ve çok şükür kazandık" diye konuştu.

Futbolda ve basketbolda elde edilen derbi galibiyetleriyle ilgili yorumu sorulan Galatasaray Başkanı, "Bunlar hakkında söylenecek çok şey vardı, söyledik. Biz zaferlerimizi ölçülü, üzüntülerimizi dengeli yaşamaya alışmış bir kültürden geliyoruz" ifadelerini kullandı.

PFDK'nın, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası verdiği cezalara değinen sarı-kırmızılı yönetici, "TFF verdiği cezaları açıkladı. Şahsen çok üzüldüm. Tüm Türkiye gördü. Rakibimizin bir futbolcusunu onlarca insan tutamadı, zapt edemedi. Ona bir maç ceza, teknik direktörlerine 1 maç ceza verilmiş... Çok şaşırdık. Bizim futbolcumuzun hafif bir yüz tutma hareketine üç maç ceza verildiğini gördük. Rakibimize ceza verilsin modunda değiliz ama hakkaniyetli ve adaletli olunsun. 230 bin TL rakip takıma, 150 bin TL'ye yakın bir para cezası da bize verilmiş. Güvenli çizgi nedir tam olarak belirtilmiyor; Kasımpaşa maçında çizgiyi ihlal ettik diye, yayıncı kuruluştan başka yere röportaj verdik diye kulübümüze 150 bin TL ceza verildi. Böyle bir çifte standart olur mu? Bu durumu şaşkınlıkla ve ciddi bir öfke ile karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Verilen cezaların caydırıcılık niteliği olmaksızın bir anlam taşımayacağını belirten Mustafa Cengiz, "Keşke bu cezaları hiç vermeselerdi. Bu kadar anlamsız olmamalı cezalar. Ceza caydırıcı olmalı. Cezanın temelinde caydırıcılık vardır. Cezanız bunu içermiyorsa hiç vermeyin" dedi.

Ligde 7'de 7 yaparak tekrar şampiyonluk potasına giren futbol takımının şampiyonluk şansı sorulması üzerine ise Cengiz, "Galatasaray'ın adının olduğu her yerde şampiyonluk vardır" diyerek sözlerini noktaladı.