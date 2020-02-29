Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe derbisi cezalarına tepki! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz'den derbi cezalarına tepki!

'den cezalarına tepki!

Mustafa Cengiz'den derbi cezalarına tepki!

HDI Sigorta'nın 'nı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan kulüp başkanı , Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbisi sonrası tarafından sarı-lacivertli cepheye verilen cezalara tepki gösterdi.

Başkanı , Kadın voleybol takımının ile karşılaştığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

3-2 galip geldikleri karşılaşmayı Spor'a değerendiren Cengiz, "Bugün çok zorlu ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Son ana kadar çekişme vardı. Güzel bir maç oldu. Hak ettik ve çok şükür kazandık" diye konuştu.

Futbolda ve basketbolda elde edilen galibiyetleriyle ilgili yorumu sorulan Galatasaray Başkanı, "Bunlar hakkında söylenecek çok şey vardı, söyledik. Biz zaferlerimizi ölçülü, üzüntülerimizi dengeli yaşamaya alışmış bir kültürden geliyoruz" ifadelerini kullandı.

'nın, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbisi sonrası verdiği cezalara değinen sarı-kırmızılı yönetici, " verdiği cezaları açıkladı. Şahsen çok üzüldüm. Tüm gördü. Rakibimizin bir futbolcusunu onlarca insan tutamadı, zapt edemedi. Ona bir maç , teknik direktörlerine 1 maç ceza verilmiş... Çok şaşırdık. Bizim futbolcumuzun hafif bir yüz tutma hareketine üç maç ceza verildiğini gördük. Rakibimize ceza verilsin modunda değiliz ama hakkaniyetli ve adaletli olunsun. 230 bin TL rakip takıma, 150 bin TL'ye yakın bir para cezası da bize verilmiş. Güvenli çizgi nedir tam olarak belirtilmiyor; Kasımpaşa maçında çizgiyi ihlal ettik diye, yayıncı kuruluştan başka yere röportaj verdik diye kulübümüze 150 bin TL ceza verildi. Böyle bir çifte standart olur mu? Bu durumu şaşkınlıkla ve ciddi bir öfke ile karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Verilen cezaların caydırıcılık niteliği olmaksızın bir anlam taşımayacağını belirten Mustafa Cengiz, "Keşke bu cezaları hiç vermeselerdi. Bu kadar anlamsız olmamalı cezalar. Ceza caydırıcı olmalı. Cezanın temelinde caydırıcılık vardır. Cezanız bunu içermiyorsa hiç vermeyin" dedi.

Ligde 7'de 7 yaparak tekrar şampiyonluk potasına giren takımının şampiyonluk şansı sorulması üzerine ise Cengiz, "Galatasaray'ın adının olduğu her yerde şampiyonluk vardır" diyerek sözlerini noktaladı.

  1. 29.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mustafa Cengiz'den derbi cezalarına tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN