Radamel Falcao'dan teknik heyete mesaj!

Ligde önümüzde 11 final haftası var ve 11 final haftasından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takım olarak çok iyi durumdayız ve ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon sonu şampiyonlukta kritik bir rol oynamak ve bu kulüpte iz bırakmak istiyorum" dedi.