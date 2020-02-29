Galatasaray Kadıköy'de kazanınca yüzde 80 şampiyon oluyor

1982'de tekrar hizmete açılan Şükrü Saracoğlu Stadı'nda (Ülker Stadı) Galatasaray, Fenerbahçe'yi ligde 6. kez yendi. Sarı-kırmızılılar, daha önce Kadıköy'de derbi galibiyeti gördüğü 5 sezonun 4'ünde şampiyon oldu.

1986-87, 1987-88, 1992-93 ve 1999- 2000'de deplasmanda Fenerbahçe'yi yenip sezon sonu ipi göğüsleyen Galatasaray'ın Kadıköy'de kazandığı zaman şampiyonluk ihtimali yüzde 80...

Aslan, sadece 1983-84'te Saracoğlu Stadı'nda derbi zaferi elde etmesine rağmen mutlu sona ulaşamadı.