Galatasaray Kadıköy'de kazanınca yüzde 80 şampiyon oluyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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'de kazanınca yüzde 80 şampiyon oluyor

Galatasaray Kadıköy'de kazanınca yüzde 80 şampiyon oluyor

, 'de 21 yılın ardından 'yle deplasmanda oynadığı maçta galip geldi. Sarı-kırmızılı takımın daha önce 'de kazandığı son 5 sezonun 4'ünde şampiyonluk yaşaması dikkat çekti.

1982'de tekrar hizmete açılan Şükrü 'nda (Ülker Stadı) , 'yi ligde 6. kez yendi. Sarı-kırmızılılar, daha önce 'de derbi galibiyeti gördüğü 5 sezonun 4'ünde şampiyon oldu.

1986-87, 1987-88, 1992-93 ve 1999- 2000'de deplasmanda Fenerbahçe'yi yenip sezon sonu ipi göğüsleyen Galatasaray'ın Kadıköy'de kazandığı zaman şampiyonluk ihtimali yüzde 80...

Aslan, sadece 1983-84'te Saracoğlu Stadı'nda derbi zaferi elde etmesine rağmen mutlu sona ulaşamadı.

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  1. 29.02.2020
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