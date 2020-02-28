Fatih Terim'den şampiyonluk kehaneti! "O haftayı lider geçen..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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'den şampiyonluk kehaneti! "O haftayı lider geçen..."

Fatih Terim'den şampiyonluk kehaneti! "O haftayı lider geçen..."

, ezeli rakibi 'yi 21 yıl sonra devirerek şampiyonluk yarışı için önemli bir adım atmıştı. Gözünü Gençlerbirliği'ne diken sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'den şampiyonluk kehaneti geldi.

derbisinin kazanılmasından sonra 'da futbolcuların şampiyonluğa olan inançları zirveye çıkmış durumda... Zirveye geçen sezondan çok daha çabuk yaklaştıklarını iddia eden futbolcular, bu sezon şampiyonluğun geçen sezondan çok daha kolay geleceğine inanıyorlar. Ancak şampiyonluğun kolay olmadığını ve bundan sonra da tek yumruk olarak hareket etmeleri gerektiğini birbirlerine anlatıyorlar.

FALCAO'YU HIRS BASTI
Fenerbahçe maçında formasına kavuşan ve gollü bir başlangıç yapan Falcao, G.Birliği karşısında da Terim'in silahı olacak.

TERİM'DEN KEHANET!
Galatasaray teknik direktörü , ''30. haftayı lider geçen şampiyonluğa ulaşır'' kehanetinde bulundu.

  1. 28.2.2020
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