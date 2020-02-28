Fatih Terim'den şampiyonluk kehaneti! "O haftayı lider geçen..."
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra devirerek şampiyonluk yarışı için önemli bir adım atmıştı. Gözünü Gençlerbirliği'ne diken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'den şampiyonluk kehaneti geldi.
Fenerbahçe derbisinin kazanılmasından sonra Galatasaray'da futbolcuların şampiyonluğa olan inançları zirveye çıkmış durumda... Zirveye geçen sezondan çok daha çabuk yaklaştıklarını iddia eden futbolcular, bu sezon şampiyonluğun geçen sezondan çok daha kolay geleceğine inanıyorlar. Ancak şampiyonluğun kolay olmadığını ve bundan sonra da tek yumruk olarak hareket etmeleri gerektiğini birbirlerine anlatıyorlar.
FALCAO'YU HIRS BASTI
Fenerbahçe maçında formasına kavuşan ve gollü bir başlangıç yapan Falcao, G.Birliği karşısında da Terim'in silahı olacak.
TERİM'DEN KEHANET!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ''30. haftayı lider geçen şampiyonluğa ulaşır'' kehanetinde bulundu.
- 28.2.2020
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aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Fatih Terim'den şampiyonluk kehaneti! "O haftayı lider geçen..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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