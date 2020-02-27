Jean Michael Seri: Taraftarlarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum!
Galatasaray'ın Premier Lig ekiplerinden Fulham'dan kiraladığı Fildişili oyuncu Jean Michael Seri, ilk günlerden bu yana beklentileri karşılayamamıştı. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisinde sahada gösterdiği performansla taraftarın ve teknik heyetin beğenisini toplayan tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada 'Sonunda kendimi gösterdim' dedi.
Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratmıştı. Lyon ve Napoli'den gelen teklifleri Ocak ayında değerlendirmek isteyen Jean Michael Seri'yi, Fatih Terim takımda kalması için ikna etmişti. Fildişili orta saha oyuncusu, ikinci yarıda sergilediği performansla Galatasaray'ı zirveye taşıdı.
DEVRE ARASI YARADI
Kadıköy'de Lemina'yı aratmayan ve derbide sahanın yıldızı olan Seri, "Çok mutluyum. Taraftarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum. Gerçek Seri'yi sonunda gösterdim ve onların kalbine girdim" sözleriyle duygularını ifade etti.
Performansındaki değişime de değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a hazırlık kampı geçirmeden katıldım ve sezonun ilk yarısında sıkıntı çektim. Ocak ayında iyi bir devre arası kampı geçirdim ve her hafta kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.
SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO
Tecrübeli oyuncu, yükselen formuyla Fransa'da dikkatleri çekti. Lyon'dan sonra Monaco da Seri'nin Fulham'dan bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray'ın FFP yüzünden 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması mümkün gözükmüyor. Seri yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
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