Jean Michael Seri: Taraftarlarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Jean Michael Seri'den derbi sonrası ilk açıklama!

: Taraftarlarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum!

Jean Michael Seri: Taraftarlarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum!

'ın ekiplerinden Fulham'dan kiraladığı Fildişili oyuncu , ilk günlerden bu yana beklentileri karşılayamamıştı. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbisinde sahada gösterdiği performansla taraftarın ve teknik heyetin beğenisini toplayan tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada 'Sonunda kendimi gösterdim' dedi.

'ın Fulham'dan kiraladığı , sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratmıştı. ve 'den gelen teklifleri Ocak ayında değerlendirmek isteyen Jean Michael Seri'yi, takımda kalması için ikna etmişti. Fildişili orta saha oyuncusu, ikinci yarıda sergilediği performansla Galatasaray'ı zirveye taşıdı.

DEVRE ARASI YARADI
'de Lemina'yı aratmayan ve derbide sahanın yıldızı olan Seri, "Çok mutluyum. Taraftarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum. Gerçek Seri'yi sonunda gösterdim ve onların kalbine girdim" sözleriyle duygularını ifade etti.

Performansındaki değişime de değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a hazırlık kampı geçirmeden katıldım ve sezonun ilk yarısında sıkıntı çektim. Ocak ayında iyi bir devre arası kampı geçirdim ve her hafta kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO
Tecrübeli oyuncu, yükselen formuyla 'da dikkatleri çekti. Lyon'dan sonra Monaco da Seri'nin Fulham'dan bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray'ın FFP yüzünden 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması mümkün gözükmüyor. Seri yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.

  1. 27.02.2020
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