Seri'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Seri'nin elle oynadığı tartışmalarına açıklık getiren Toroğlu, "Seri'nin pozisyonu penaltı ve sarı kart." ifadelerini kullandı.
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