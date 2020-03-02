“Mehmet” tişörtüyle asker selamı

İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz G.Saray maçında anıldı. Önünde Türk bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi. Gençlerbirliği ise karşılaşmada üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti.