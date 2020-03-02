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02 Mart 2020, Pazartesi
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“Mehmet” tişörtüyle asker selamı

“Mehmet” tişörtüyle asker selamı

'de şehit olan kahraman askerlerimiz G.Saray maçında anıldı. bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi.

'de şehit olan kahraman askerlerimiz G.Saray maçında anıldı. bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi. ise karşılaşmada üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti.

  1. 2.3.2020
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