Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi sonrası ilk açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Falcao'dan derbi sonrası ilk açıklama!

'dan derbisi sonrası ilk açıklama!

Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi sonrası ilk açıklama!

'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı talihsiz sakatlıklar bir türlü istenilen performansa ulaşamayan Kolombiyalı golcüsü geçtiğimiz hafta oynanan derbisinde attığı gol ile taraftarları sevince boğmuştu. Yıldız oyuncu derbi sonrasında ilk kez açıklamalarda bulunurken o anları hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.

Sezon başında beri sakatlıklar nedeniyle sorun yaşayan , 1-0 kazanılan Malatyaspor maçının son 10 dakikasında oyuna girmiş ve etkili performansıyla dikkat çekmişti.

derbisinde ise 'ten formayı kapan ve ilk 11'de sahaya çıkan Kolombiyalı golcü, attığı penaltı golüyle maçta 'a 2-1 üstünlüğü getirmişti. Derbide yaşadığı atmosferi hayatı boyunca unutamayacağını söyleyen Falcao, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelmeden önce Fenerbahçe maçlarının önemini biliyordum. Yaşadığınızda bunu daha iyi anlıyorsunuz. 'de atmosferi, attığım penaltı golünü ve birçok kez başarılamayan 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdığımız o anı hayatım boyunca unutamayacağım."

ŞAMPİYONLUK İÇİN GOLLERE DEVAM
Derbide attığı goller gerçek Galatasaraylı olduğunu da söyleyen Falcao, şöyle devam etti:

"Galatasaray forması giyiyorsanız, derbide Fenerbahçe'ye gol atmak çok önemli. Ben de bunu yaşadım ve çok mutluyum. Derbi zaferi beni daha da kamçıladı. Bundan sonra çok dikkat edeceğim. Artık sakatlık yaşamak istemiyorum. Her maçta gol atmak için sahada olacağım. Şampiyonluk istiyoruz ve ben bunun için terimin son damlasına kadar savaşmaya hazırım."

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 16:27
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