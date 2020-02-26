Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi sonrası ilk açıklama!
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı talihsiz sakatlıklar bir türlü istenilen performansa ulaşamayan Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı gol ile taraftarları sevince boğmuştu. Yıldız oyuncu derbi sonrasında ilk kez açıklamalarda bulunurken o anları hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.
Sezon başında beri sakatlıklar nedeniyle sorun yaşayan Radamel Falcao, 1-0 kazanılan Malatyaspor maçının son 10 dakikasında oyuna girmiş ve etkili performansıyla dikkat çekmişti.
Fenerbahçe derbisinde ise Adem Büyük'ten formayı kapan ve ilk 11'de sahaya çıkan Kolombiyalı golcü, attığı penaltı golüyle maçta Galatasaray'a 2-1 üstünlüğü getirmişti. Derbide yaşadığı atmosferi hayatı boyunca unutamayacağını söyleyen Falcao, şu ifadeleri kullandı:
"Buraya gelmeden önce Fenerbahçe maçlarının önemini biliyordum. Yaşadığınızda bunu daha iyi anlıyorsunuz. Kadıköy'de atmosferi, attığım penaltı golünü ve birçok kez başarılamayan 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdığımız o anı hayatım boyunca unutamayacağım."
????DERBİ GOLCÜSÜ | ????Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, kariyerinde 18 derbide görev aldı. 7 maçta, 8 gollük performans sergiledi. pic.twitter.com/tuzrqJP54c— Fotomaç (@fotomac) February 24, 2020
ŞAMPİYONLUK İÇİN GOLLERE DEVAM
Derbide attığı goller gerçek Galatasaraylı olduğunu da söyleyen Falcao, şöyle devam etti:
"Galatasaray forması giyiyorsanız, derbide Fenerbahçe'ye gol atmak çok önemli. Ben de bunu yaşadım ve çok mutluyum. Derbi zaferi beni daha da kamçıladı. Bundan sonra çok dikkat edeceğim. Artık sakatlık yaşamak istemiyorum. Her maçta gol atmak için sahada olacağım. Şampiyonluk istiyoruz ve ben bunun için terimin son damlasına kadar savaşmaya hazırım."
- 26.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 16:27
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Vedat Muriç’e bir haller oldu
Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
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