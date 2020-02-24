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Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Donk, Falcao (pen) ve Onyekuru'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise penaltıdan Max Kruse kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Fatih Terim öğrencileri puanını da 45'e çıkararak şampiyonluk yarışına ortak oldu. Spor yazarları da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan zorlu karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
24 Şubat 2020 Pazartesi 06:39
Güncelleme: 24.02.2020 06:39
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ZEKİ UZUNDURUKAN - JailSON
İlk yarıda 2 duran toptan karşılıklı atılan birer gol dışında gerginlik maç boyunca üst düzeydeydi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyonlara çok yakındı, hatta bütün pozisyonların içindeydi. elki de futbolculardan daha çok koşmuştur derbide.
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Çıkardığı kartlar da doğruydu; Verdiği penaltı kararları da... Maçta daha çok net pozisyona giren takım Galatasaray'dı. Maçın başında yakaladığı bir pozisyon var ki Onyekuru'nun... Kaçırmak daha zordu, bunu başardı Onyekuru. Sonraki dakikalarda yine karşı karşıya iki pozisyon daha yakaladı Onyekuru. Birinde ağlara gitmekte olan vuruşu, Ozan Tufan çizgiden çıkardı; diğerinde ise Altay başarılıydı. Ama 90+7'de Onyekuru, farkı getirdi.
Tribünler muhteşemdi. Fenerbahçe taraftarının, sarı-lacivertli takıma verdiği enerji olağanüstüydü. Ama bunun farkına varan Fenerbahçeli futbolcu yoktu sahada. Derbide topu daha hızlı çeviren takım Galatasaray'dı. Fenerbahçe ise çok yan pas yaptı, saha içinde bir oyun lideri yoktu Fenerbahçe'nin.
Emre Belözoğlu'nu çok arıyor Fenerbahçe. LuisGustavo'nun yokluğunda çok yumuşak bir orta sahası vardı sarı-lacivertlilerin. Ama karşı tarafta da aldığı her topu kötü kullanan bir Belhanda vardı. Hatta o Belhanda, Fenerbahçe savunmasının yaptığı büyük hata ile topu önünde buldu, karşısında boş bir kale vardı, ama topa o kadar yavaş vurdu ki, Altay dönüp yavaş giden bu topu kurtardı.
Maçta o kadar sarı kart çıktı ki (11 sarı kart), artık herkes saha içinden bir futbolcuya kırmızı kart beklerken, kenardaki Ersun Yanal'a kırmızı kartın çıkması da enteresandı. Sonrasında sahada da kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. Belhanda'ya da Deniz'e de gösterilen kırmızı kartlar doğruydu. Tam maç beraberliğe doğru gidiyor derken, Jailson'un, ceza sahasında Onyekuru'yu yere indirmesi senaryoyu değiştirdi.