Falcao derbi sabahı bunu paylaştı!
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbi mücadelesinde penaltıdan bir gol kaydederek, galibiyette pay sahibi olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, "Günaydın Cimbombom ailesi" diyerek bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın deplasmanda uzun bir aranın ardından Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao penaltıdan attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.
Yıldız futbolcu hem maç sonu hem de bu sabah art arda iki paylaşım yaptı. Derbinin ardından gol attığı için duyduğu mutluluğu dile getiren deneyimli forvet, bu sabah da derbiden bir kare paylaşarak "Günaydın Cimbombom ailesi" yazdı.
Falcao'nun bu paylaşımını sarı-kırmızılı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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