Falcao derbi sabahı bunu paylaştı!

Galatasaray'ın deplasmanda uzun bir aranın ardından Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao penaltıdan attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

Yıldız futbolcu hem maç sonu hem de bu sabah art arda iki paylaşım yaptı. Derbinin ardından gol attığı için duyduğu mutluluğu dile getiren deneyimli forvet, bu sabah da derbiden bir kare paylaşarak "Günaydın Cimbombom ailesi" yazdı.

Falcao'nun bu paylaşımını sarı-kırmızılı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu.



