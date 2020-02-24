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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Falcao derbi sabahı bunu paylaştı!

Falcao derbi sabahı bunu paylaştı!

'de ile karşılaştıkları derbi mücadelesinde penaltıdan bir gol kaydederek, galibiyette pay sahibi olan Kolombiyalı futbolcu , "Günaydın Cimbombom ailesi" diyerek bir paylaşım yaptı.

'ın deplasmanda uzun bir aranın ardından 'yi 3-1 mağlup ettiği maçta, Kolombiyalı futbolcu penaltıdan attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

Yıldız futbolcu hem maç sonu hem de bu sabah art arda iki paylaşım yaptı. Derbinin ardından gol attığı için duyduğu mutluluğu dile getiren deneyimli forvet, bu sabah da derbiden bir kare paylaşarak "Günaydın Cimbombom ailesi" yazdı.

Falcao'nun bu paylaşımını sarı-kırmızılı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu.


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  1. 24.02.2020
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