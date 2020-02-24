Galatasaray maç sonrası Florya'ya o şarkıyla döndü
Galatasaray takım otobüsü, Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti sonrasında maçlardan önce dinlenen motivasyon şarkısı "Can't Hold Us" müziğiyle Florya'ya gitti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama: Mario Lemina...
- Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu
- Galatasaray kazandı sosyal medya yıkıldı!
- Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!
- Galatasaray'da beklenen son! Yeni transfer artı 3 yıldız tribüne
- Fatih Terim gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar
- Kobe Bryant ve Fatih Terim'in yolları Galatasaray'da kesişmişti! O anlar...
- İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisine damga vuran koreografiler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.