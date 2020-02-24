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24 Şubat 2020, Pazartesi
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'de ışıklar yine kapandı!

Kadıköy'de ışıklar yine kapandı!

'nin sahasında konuk ettiği 'a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör 'in taraftarlarıyla bir araya geldiği anlarda stat ışıklarının kapandığı görüldü.

'in 23. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Rakibini deplasmanda 21 yıldır yenemeyen , bu seriyi 3-1 kazanarak sona erdirdi. Maç sonrası dikkat çeken bir detay daha vardı...

Sarı-kırmızılı takım, 2011- 12 sezonunda 'de şampiyonluk kupasını kaldırırken, stat ışıklarının kapatılması gündeme oturmuştu. Takvim'de yer alan habere göre dün de 3-1'lik galibiyet sonrası stadın ışıkları döndü.

Teknik direktör Fatih Terim sahaya dönüp karanlıkta taraftarları selamladı.

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  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 12:05
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