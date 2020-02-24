Kadıköy'de ışıklar yine kapandı!

Süper Lig'in 23. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Rakibini deplasmanda 21 yıldır yenemeyen Galatasaray, bu seriyi 3-1 kazanarak sona erdirdi. Maç sonrası dikkat çeken bir detay daha vardı...

Sarı-kırmızılı takım, 2011- 12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırırken, stat ışıklarının kapatılması gündeme oturmuştu. Takvim'de yer alan habere göre dün de 3-1'lik galibiyet sonrası stadın ışıkları döndü.

Teknik direktör Fatih Terim sahaya dönüp karanlıkta taraftarları selamladı.