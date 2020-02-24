Kadıköy'de ışıklar yine kapandı!
Fenerbahçe'nin sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in taraftarlarıyla bir araya geldiği anlarda stat ışıklarının kapandığı görüldü.
Süper Lig'in 23. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Rakibini deplasmanda 21 yıldır yenemeyen Galatasaray, bu seriyi 3-1 kazanarak sona erdirdi. Maç sonrası dikkat çeken bir detay daha vardı...
Sarı-kırmızılı takım, 2011- 12 sezonunda Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırırken, stat ışıklarının kapatılması gündeme oturmuştu. Takvim'de yer alan habere göre dün de 3-1'lik galibiyet sonrası stadın ışıkları döndü.
Teknik direktör Fatih Terim sahaya dönüp karanlıkta taraftarları selamladı.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 12:05
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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