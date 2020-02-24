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Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası olay yorum! "Galatasaray'ın penaltısı..."
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltının üstünü çizen Dilmen, olay yorumlara imza attı.
24 Şubat 2020 Pazartesi 10:33
Güncelleme: 24.02.2020 10:33
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 sarı kırmızılı ekip kazandı.
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Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Ryan Donk, Radamel Falcao (P) ve Henry Onyekuru kaydederken, Sarı Kanarya'nın tek sayısı Max Kruse'den geldi.
Mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş değerlendirmelere imza attı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı. Bugün olmasa bile Galatasaray bir gün kazanacaktı zaten."
"Rahat olan takım Galatasaray'dı. Ali Koç ve 'Bana mı denk gelecek' diyen bir Ersun Yanal vardı. Oyuncular da bu kafadaydı."