Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ederek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımları yapan, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den ise Ali Koç'a olay bir gönderme geldi.
24 Şubat 2020 Pazartesi 12:17
Güncelleme: 24.02.2020 12:17
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Süper Lig'in 23. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
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Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip Kadıköy'deki 20 yıllık hasretini sonlandırırken, maçın ardından büyük bir coşku yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim ise galibiyet sevincini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.
Mücadelenin ardından durmaksızın paylaşım yapan Terim'den, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da olay bir gönderme geldi.
Merve Terim, babasının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşılaşması öncesi söylediği Koç'a nazaran söylediği "Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz" sözlerini hesabından paylaştı.