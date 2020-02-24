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Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ederek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımları yapan, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den ise Ali Koç'a olay bir gönderme geldi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:17 Güncelleme: 24.02.2020 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





