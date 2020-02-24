Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ederek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımları yapan, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den ise Ali Koç'a olay bir gönderme geldi.
24 Şubat 2020 Pazartesi 12:17 Güncelleme: 24.02.2020 12:17
Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!

Süper Lig'in 23. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

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Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!

Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip Kadıköy'deki 20 yıllık hasretini sonlandırırken, maçın ardından büyük bir coşku yaşandı.

Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim ise galibiyet sevincini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.

Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!

Mücadelenin ardından durmaksızın paylaşım yapan Terim'den, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da olay bir gönderme geldi.

Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!

Merve Terim, babasının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşılaşması öncesi söylediği Koç'a nazaran söylediği "Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz" sözlerini hesabından paylaştı.

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