Heyecanla beklenen dev mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi... Sarı-kırmızılılar tam 7369 günün ardından Kadıköy'de 3-1 galip gelerek taraftarlarını sevince boğdu. Öte yandan Galatasaray, bu karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yarışında da önemli bir engeli kayıpsız atlatmış oldu. Zaman zaman gerilimin tavan yaptığı karşılaşmada bazı ilginç anlar yaşanırken izleyenler de şaşkına döndü. İşte saha içinde yaşanan o anlar...