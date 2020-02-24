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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şaşırtan pozisyonlar! Herkes şoke oldu...
Heyecanla beklenen dev mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi... Sarı-kırmızılılar tam 7369 günün ardından Kadıköy'de 3-1 galip gelerek taraftarlarını sevince boğdu. Öte yandan Galatasaray, bu karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yarışında da önemli bir engeli kayıpsız atlatmış oldu. Zaman zaman gerilimin tavan yaptığı karşılaşmada bazı ilginç anlar yaşanırken izleyenler de şaşkına döndü. İşte saha içinde yaşanan o anlar...
24 Şubat 2020 Pazartesi 12:48
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Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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Sarı-kırmızılıların 20 yıllık galibiyet hasretini 3-1'lik skorla sonlandırırken mücadelenin ev sahibi ekip adına golü Max Kruse'den gelirken, Galatasaray'ın gollerini Donk, Falcao ve Onyekuru kaydetti.
Her Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde olduğu gibi bu karşılaşmada da heyecan katsayısı oldukça yüksekti. Sahada da tansiyon zaman zaman artarken mücadelede tam 11 sarı kart, 3 de kırmızı kart çıktı.
Öte yandan mücadelede birçok ilginç an da yaşanırken bazıları izleyenleri de şaşkına çevirdi. Oyunun sertleşmeye başladığı anlarda önce Ozan Tufan, Falcao ile Belhanda ile ağız dalaşına girdi. Daha sonra ise mücadelenin 35'inci dakikasında ilginç bir an gerçekleşti...
Karşılaşmada ilk yarının sonlarına gelinirken iki takım arasında bir gerilim yaşandı. Konuk ekip Galatasaray'da Marcelo Saracchi topa vurma istediği esnada Fenerbahçe forması giyen savunma oyuncusu Serdar Aziz ile çarpıştı.