Yine Fenerbahçe yine Donk
Galatasaraylı Ryan Donk, Fenerbahçe maçlarını boş geçmiyor. Kadıköy'de skoru 1-1 yapan 33 yaşındaki oyuncunun Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu.
Ryan Donk 1 golü Kasımpaşa formasıyla atarken iki golü ise Galatasaray formasıyla kaydetti. Donk maç sonrası, "Çok mutluyuz. Harika bir gece" diye konuştu.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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