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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Yine yine Donk

Yine Fenerbahçe yine Donk

Galatasaraylı , maçlarını boş geçmiyor. 'de skoru 1-1 yapan 33 yaşındaki oyuncunun kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu.

1 golü formasıyla atarken iki golü ise formasıyla kaydetti. Donk maç sonrası, "Çok mutluyuz. Harika bir gece" diye konuştu.

  1. 24.2.2020
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