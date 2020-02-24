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24 Şubat 2020, Pazartesi
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'ın şampiyonluk yürüyüşü!

Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşü!

'in 23. haftasındaki dev derbide , deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana 'deki ilk galibiyetini elde etti.

40. dakikada Donk, 80'de Falcao ve 90+7'de Onyekuru'dan bulduğu gollerle ezeli rakibini deviren Cimbom, art arda 7. galibiyetini aldı ve şampiyonluk ateşini iyice harladı. Kanarya'nın tek golü ise 21'de Kruse'den geldi. 'de son galibiyetini 1999'da yine yönetiminde alan Aslan, 20 yıl sonra yine Terim ile kazandı.

YİNE ONYEKURU
Bu arada karşılaşmada birçok pozisyondan yararlanamayan Onyekuru, son sözü söyleyerek kendini affettirdi. Devre arasında takıma katılan genç futbolcu, bu sezonki ikinci golünü attı. Onyekuru geçtiğimiz sezon da Kadıköy'de oynanan derbide fileleri havalandırmayı başardı. 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu maç sonrası, "Şampiyon olmak istiyoruz ve önemli bir engeli kayıpsız geçtik. Bir kez daha kupayı biz alacağız" diye konuştu.

TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde hücum hattında ile Falcao'ya şans tanıdı. Belhanda, ligde iki maç aradan sonra ilk 11'e geri dönerken son olarak 'ın 20'inci hafta oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçında forma giymişti.

  1. 24.2.2020
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