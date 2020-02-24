Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşü!
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana Kadıköy'deki ilk galibiyetini elde etti.
40. dakikada Donk, 80'de Falcao ve 90+7'de Onyekuru'dan bulduğu gollerle ezeli rakibini deviren Cimbom, art arda 7. galibiyetini aldı ve şampiyonluk ateşini iyice harladı. Kanarya'nın tek golü ise 21'de Kruse'den geldi. Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da yine Fatih Terim yönetiminde alan Aslan, 20 yıl sonra yine Terim ile kazandı.
YİNE ONYEKURU
Bu arada karşılaşmada birçok pozisyondan yararlanamayan Onyekuru, son sözü söyleyerek kendini affettirdi. Devre arasında takıma katılan genç futbolcu, bu sezonki ikinci golünü attı. Onyekuru geçtiğimiz sezon da Kadıköy'de oynanan derbide fileleri havalandırmayı başardı. 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu maç sonrası, "Şampiyon olmak istiyoruz ve önemli bir engeli kayıpsız geçtik. Bir kez daha kupayı biz alacağız" diye konuştu.
TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde hücum hattında Belhanda ile Falcao'ya şans tanıdı. Belhanda, ligde iki maç aradan sonra ilk 11'e geri dönerken son olarak Galatasaray'ın 20'inci hafta oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçında forma giymişti.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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