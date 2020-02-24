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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Şükürler olsun

Şükürler olsun

Muslera: “’ya şükürler olsun. Uzun yıllar sonra burada maç kazandık. Taraftarlara armağan olsun. Galibiyetlerimiz sürecek”

'ın başarılı kalecisi , 'deki galibiyet hasretini bitirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Uruguaylı file bekçisi, "'ya şükürler olsun uzun yıllar sonra burada maç kazandık. Birçok kez kazanmaya çok yaklaştık ancak başaramamıştık bugün kazandık. Çok mutluyuz. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırladı. Baştan sona maçı domine ettik. Hem moral hem de 3 puan olarak çok önemli bir galibiyet aldık. Henry son vuruşlarda daha iyi olsa bugün çok daha farklı bir sonuç olabilirdi. Çok şükürler olsun ki, çok anlamlı bir galibiyet aldık. 20 yıl sonra burada kazandık, daha önce de kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.

PENALTIDA LİDER GALATASARAY

Aslan Kadıköy'de Falcao'nun 80'de attığı penaltı golüyle gülerken, bu sezon beyaz noktadan en çok gol atan takım oldu. 3, Falcao ve 2'şer, Babel ve Andone 1'er penaltıdan gol attı.

  1. 24.2.2020
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