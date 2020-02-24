G.Saray’ın kalitesini gösterdik

Son yıllarda görülmemiş bir derbi yaşandı Kadıköy'de... Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisi sona ererken maçta yaşanan olaylar unutulmayacak bir derbi yaşanmasına neden oldu. Maçtaki ilk önemli aksiyon 20. dakikada gerçekleşti. Marcao'nun 20. dakikada Vedat Muriç'e ceza sahası içindeki müdahalesine penaltı kararı verildi. 80'de ise Falcao'nun attığı penaltı golüne sebep olan isim Jailson'du. Jailson'un Henry Onyekuru'ya kayarak hareketinden sonra beyaz nokta gösterildi.

OYUNDAN ÇIKARKEN ATILDI

Kırmızı kartların ilki 60. dakikada Ersun Yanal'a çıktı. Bir pozisyona itiraz ederken saha içine giren Yanal kırmızı gördü. Maçın en ilginç anlarından biri ise Belhanda oyundan çıkarken gerçekleşti. Faslı futbolcu saha kenarına giderken, Deniz Türüç hızlı olmasını istedi. Belhanda Deniz'in kafasını ittikten sonra saha karıştı. Deniz, Galatasaray kulübesine daldı. Hakem Halil Umut Meler, Belhanda oyundan çıkmasına rağmen saha içine aldı ve sahayı terk etmeden bu hareketi yaptığı için ikinci sarıyı gösterdi ve oyundan attı. Deniz'e ise direkt kırmızı kart çıktı.

MARCAO: EN MUTLU GÜNÜM

"Brezilya'da Alex'i küçüklüğümden beri izlerdim ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenemediğini bilirdim. Ancak bugün biz kazandık. Bu kesinlikle hayatımdaki en mutlu gün. Şampiyonluk çok uzun bir yol ve zorlu maçlar var.

HERKESE GEÇMİŞ OLSUN

Alanya maçındaki yaptığı hakaret nedeniyle cezalı olan ve Kadıköy'de yer almayan Hasan Şaş göndermede bulundu. Galibiyeti instagramdan yaptığı paylaşımla kutlayan yardımcı antrenör, "Herkese bir kez daha geçmiş olsun" diye yazdı.

G.SARAY'IN KALİTESİNİ GÖSTERDİK

Aslan'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, galibiyetle havaya girmemeleri gerektiğini söyledi: "Ayaklarımız yere basmalı, havaya girmemeliyiz. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık. Hocamız bize rakibi en iyi şekilde anlattı. Sahada 100 dakika hocamızın dediklerine uyduk ve dominant oynadık. Galatasaray'ın kalitesini gösterdik."